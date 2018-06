Conozca los horarios y árbitros para la fecha 19 del campeonato nacional

LEA TAMBIÉN

El ‘Superclásico’ quiteño es el partido más atractivo de la fecha 19 del campeonato nacional, que se jugará entre el 22 y 25 de junio. Liga de Quito, líder del torneo, visitará al Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Los albos, que tienen seis puntos más que su escolta Barcelona Sporting Club, podrían consolidarse en el liderato en la primera etapa, si es que logran los tres puntos ante los orientales. Para este partido los azucenas no contarán con Andersson Ordóñez quien fue expulsado en el cotejo ante Técnico Universitario.



Así quedó definida la fecha 19 del campeonato:



Viernes 22 de junio

20:00

Deportivo Cuenca vs. Club Sport Emelec

Estadio Alejandro Serrano

Árbitro: Diego Lara

Asistente 1: Edwin Bravo

Asistente 2: Edison Vásquez



Sábado 23 de junio

15:30

Sociedad Deportiva Aucas vs. Liga de Quito

Estadio Gonzalo Pozo

Árbitro: Carlos Orbe

Asistente 1: Luis Vera

Asistente 2: Dennys Guerrero



18:00

Universidad Católica vs. Técnico Universitario

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Franklin Congo

Asistente 1: Jorge Párraga

Asistente 2: Juan Cruz

Domingo 24 de junio

15:00

Macará vs. El Nacional

Estadio Bellavista

Árbitro: Roberto Sánchez

Asistente 1: Douglas Bustamante

Asistente 2: Marco Correa



17:30

Barcelona SC vs. Delfín Sporting Club

Estadio Monumental

Árbitro: Omar Ponce

Asistente 1: Byron Romero

Asistente 2: José Alvarado



Lunes 25 de junio

19:15

Guayaquil City vs. Independiente del Valle

Estadio Christian Benítez

Árbitro: Marlon Vera

Línea 1: Ricardo Baren

Línea 2: Juan Aguiar