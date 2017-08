Muestran poco y gastan millones

Es característico en el ecuatoriano mirar la “paja en el ojo ajeno”. Ese cliché se hizo también muy común en el fútbol, donde todos opinan de sus rivales, sin mirar primero lo que pasa en su ‘casa’. Y el campeonato de este año presenta esas características, donde los directivos y entrenadores suelen criticar a sus rivales, los desmenuzan hasta la saciedad.

¿Cuál es el aporte de ello? Ninguno. Vean lo que le pasa a los clubes del Astillero. Allí, sus presidentes Nasib Neme, de Emelec, y José Francisco Cevallos, de Barcelona, se mandan indirectas permanentes. ¿Y cuál es el beneficio? Ese palabreo innecesario no los beneficia, al contrario los perjudica. La muestra es que sus equipos hacen una mala campaña, con relación a los millonarios presupuestos (USD 28 millones entre los dos) que gastarán este año.



Usualmente, Barcelona, Emelec y Liga de Quito son candidatos a ganar los campeonatos, a inicios de cada año. Pero ahora, tal como están los rendimientos de estos planteles, especialmente los del Astillero, no generan esa expectativa de postularse a ganar la segunda etapa a no ser que le den un giro a la actual situación por la que atraviesan. Ahora los candidatos son otros equipos, que en la cancha muestran una mejor estructura táctica y aciertos de sus técnicos, como el Independiente, Dep. Cuenca, Macará...