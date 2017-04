Esteban Paz rompió los protocolos y habló de la realidad de Liga de Quito

Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito, acudió a una improvisada rueda de prensa, rompiendo así todo protocolo establecido para este jueves 20 de abril de 2017.

Paz, quién llegó hasta la cancha del estadio Casa Blanca, para observar la práctica del conjunto azucena, previo a su partido ante El Nacional, accedió a conversar con la prensa deportiva.



Ataviado con una chaqueta azul, el dirigente de Liga de Quito explicó, entre otras cosas, el mal momento futbolístico que atraviesa LDU. De manera enérgica explicó la importancia de conseguir una victoria ante El Nacional, el próximo sábado 22 de abril en el estadio Casa Blanca.



Una de las primeras frases utilizadas por el presidente de la Comisión de fútbol de Liga de Quito fue: "La importancia de volver a ganar, por la confianza y de alguna manera que los hinchas vuelvan a creer".



Además, reiteró que respaldan el proyecto deportivo que ahora encabeza el DT uruguayo Gustavo Munúa. "Indistintamente del resultado (ante El Nacional), la decisión de la Comisión de Fútbol, no de una persona, con un nivel de planificación y análisis, ya tomó una decisión" expresó Esteban Paz. "No vamos a depender de un resultado para tomar decisiones". "La decisión está tomada, la decisión de respaldar este proyecto deportivo, y lo vamos a respaldar cueste lo que cueste, así perdamos afinidad con nuestros hinchas. Es algo que no queremos, pero entendemos que el hincha se sienta en este momento desesperado, de ver al equipo sin reacción. Por eso debemos tomar las riendas de la administración del club, las riendas de la administración de las decisiones y estas tienen que ser provocadas de una forma muy analítica y consensuada. El proyecto deportivo continúa y continuará".

"Sí, aspiramos que el equipo rompa de una vez por todas esta racha tan negativa. Los jugadores deben dar un poco más, porque solo así podremos salir de un bache futbolístico que nos tiene en una posición absolutamente negativa y compleja", complementó Esteban Paz.



Por otra parte, el dirigente del conjunto albo indicó que para superar el mal momento futbolístico, "Liga antes de jugar bien, tiene que comenzar a ganar". "Así, vamos a alimentarnos de confianza y de ahí empezar a desarrollar el fútbol que todos sabemos que este equipo puede alcanzar. Porque tenemos jugadores de muchísima calidad".



Según Paz, hasta ahora la dirigencia no ha podido solventar la ausencia del lateral izquierdo dejada por Paúl Ambrossi. "No es que simplemente se pone una semilla en una determinada posición y después de uno, dos o tres años, saldrá un jugador en esa posición. Así no son las cosas, esa no es la realidad del fútbol".



Recordó cuando se contrató a Patricio Urrutia y Alfonso Obregón, quienes se convirtieron en baluartes de la 'U'. Además, Paz recordó los jugadores que pasaron por Liga de Quito y que no tuvieron un buen desempeño como se esperaba. Destacó los casos de Carlos Feraud, "un muchacho que jugaba estupendamente en Liga de Loja, pero en Liga no funcionó. (Carlos) Garcés, hoy resulta que es uno de los mejores jugadores del campeonato, y en Liga no resultó. (Ariel) Nahuelpán tan cuestionado, que se caía mucho, pero resulta que es uno de los mejores jugadores en México, resultados positivos en Barcelona SC. Finalmente, lo que nos define es el resultado", complementó Paz.

Esteban Paz también abordó el trabajo hecho por la dirigencia. Fue enfático en señalar que "somos los número uno en pagar impuestos con presupuestos inferiores al resto de clubes" resaltó el dirigente. También destacó las adecuaciones hechas en el complejo de Pomasqui, al igual que la inclusión de un nuevo integrante al equipo médico con una nutricionista. "A nivel administrativo, no escatimamos absolutamente nada".



Posteriormente, el dirigente destacó las incorporaciones de esta temporada, en especial a los jugadores foráneos que actúan en el equipo. Paz explicó "el técnico tiene cuatro comodines. Pero esa decisión la tiene el técnico. El que esté mejor, jugará". Esa es decisión total del técnico", refiriéndose a la cuota de jugadores extranjeros que militan en Liga: Felipe Rodríguez, Horacio Salaberry, Rubén Olivera y Hernán Barcos.



Paz aprovechó la rueda de prensa para señalar la situación de Fernando Guerrero. "Es una disyuntiva muy grande. Lo más probable, es que Guerrero se va a ir de Liga al final de la etapa, porque ni él ni su representante quieren renovar". "Guerrero se ha comprometido hasta el último de la etapa de la mejor forma, con eso presionará a Felipe Rodríguez" concluyó Esteban Paz.