José Francisco Cevallos reveló por qué se distanció de Rodrigo Paz

El presidente del Barcelona Sporting Club, José Francisco Cevallos, aceptó que existe un distanciamiento con Rodrigo Paz, presidente vitalicio de Liga de Quito. Entre ellos existía amistad, luego del paso del exportero por filas albas, entre 2008 y 2011.

La semana pasada declaró, en una entrevista para radio La Deportiva, que: "No hay ninguna relación con José Francisco Cevallos, están un poco congeladas".



Cevallos ratificó que se distanció de Paz desde mediados del año pasado. A pesar de eso, asegura que su admiración ante el directivo capitalino está intacta y en el futuro podrían volver a tener acercamientos. "A mitad de año hubo un inconveniente por el tema de derechos de TV, con lo cual yo no estaba de acuerdo y eso no le pareció bien a él. Dio a entender que a Barcelona Sporting Club le daban una ayuda extra desde el gobierno", mencionó el directivo canario.



Esas declaraciones las dio en una entrevista para radio Caravana. "No sé si las rivalidades deportivas han afectado", dijo, pero según él desde ese entredicho su relación con Paz no volvió a ser igual.



También se excusó por sus declaraciones en respuesta a Paz en ese tiempo, cuando lo llamó "Chocho". Según él, se refería al tono de aprecio y cariño que tiene el directivo quiteño con su club.