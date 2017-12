Emelec logró su estrella 14 en el fútbol de Ecuador al superar al Delfín en la final

Emelec vive sus años de mayor gloria y este domingo 17 de diciembre del 2017 alcanzó su título número 14 en los torneos profesionales del fútbol ecuatoriano. Lo hizo al superar claramente al Delfín SC, en la definición por el título, con triunfos de local y de visitante.

Este domingo, con un tanto de Ayrton Preciado y otro de Brayan Angulo, los eléctricos ganaron 2-0 en el estadio Jocay de Manta.



Con eso, el marcador global de la final 2017 quedó 6-2 a favor del 'Bombillo'. Esto, porque en la ida disputada el 13 de diciembre, en el estadio George Capwell de Guayaquil, los millonarios se impusieron 4-2.



De esa manera, el 'Ballet Azul' se coloca a solo un título del Barcelona SC que suma 15 coronas en el fútbol nacional. Atrás se quedan El Nacional (13), Liga de Quito (10), Deportivo Quito (5), Olmedo (1), Deportivo Cuenca (1), Everest (1).



Desde el 2010, Emelec ha logrado cuatro títulos y cuatro subtítulos. Se coronó también en 2013, 2014 y 2015.

En la final de vuelta, en el Jocay, Preciado abrió el marcador con un remate de cabeza a los 44', después de aprovechar la desconcentración de la zaga local que se quedó sin reacción tras un centro preciso que ejecutó Fernando Luna. Entonces el esmeraldeño remató de cabeza, sin ningún rival que intente impedirlo y venció así al golero Pedro Ortiz.



Más adelante, a los 64', Brayan Angulo colocó el 2-0 después de una acción que se inició con un saque largo del golero Esteban Dreer desde su propia área.

Jugadores de Emelec festejan el gol de Ayrton Preciado en el cotejo ante Delfín por la final del fútbol ecuatoriano 2017. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

El primer tiempo del cotejo en Manta fue parejo, aunque Delfín realizó más remates que los eléctricos. Sin embargo, los millonarios tuvieron un planteamiento inteligente, esperaron y al final de la parte inicial aprovecharon el error defensivo del elenco local para abrir el marcador.



Los manabitas tuvieron claras opciones para anotar a los 26' y a los 29'. En la primera jugada, Joao Paredes, quien reemplaza al lesionado Carlos Garcés, no pudo definir dentro del área tras un pase desde la izquierda. Luego, en la segunda acción, Jacob Murillo no pudo concretar ante un pase de Roberto Ordóñez desde la derecha.



Hasta el minuto 40 los locales realizaron cinco remates contra solo dos de los visitantes. El más claro llegó en el minuto 37 por intermedio de Preciado. Sin embargo, unos minutos después el deportista esmeraldeño abrió el marcador para la alegría de los hinchas azules.



En el segundo tiempo, los manabitas avisaron que todavía tenían esperanzas y estuvieron cerca de empatar. Ocurrió después de un remate de 'La Tuka' Ordóñez a los 48', que salió cerca del poste.



No obstante, a pesar del ímpetu del cuadro mantense, Angulo sentenció la final al convertir el 2-0 a los 64'. Luego de eso los azules jugaron más cómodos y con su experiencia en partidos definitorios supieron controlar el trámite del partido. De esa manera, los azules gritaron una vez más ¡campeón! en el fútbol ecuatoriano.

Para este partido los locales no contaron con el aporte del defensa paraguayo Francisco Silva. Sobre su salida de la concentración hubo rumores. Se habló de un supuesto acuerdo previo con Emelec, también sobre supuesta falta disciplinaria. La versión oficial de la directiva fue que sufrió una lesión. Sin embargo, el DT Guillermo Sanguinetti ratificó que el deportista fue separado por él por un problema de disciplina.



El fútbol se tomó Manta Los hinchas de Emelec y de Delfín llegaron temprano al estadio Jocay de Manta para la final del campeonato 2017. Foto: David Paredes / EL COMERCIO Los hinchas de Emelec y de Delfín llegaron temprano al estadio Jocay de Manta para la final del campeonato 2017. Foto: David Paredes / EL COMERCIO Hinchas de Emelec en los alrededores del estadio Jocay de Manta. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO Los hinchas de Emelec y de Delfín llegaron temprano al estadio Jocay de Manta para la final del campeonato 2017. Foto: David Paredes / EL COMERCIO Hinchas de Emelec en los alrededores del estadio Jocay de Manta. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO Hinchas de Delfín listos para ingresar al Jocay de Manta. Foto: David Paredes / EL COMERCIO Hinchas del Emelec acuden al estadio Jocay de Manta para vivir su primera final en la Serie B. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO Hinchas del Delfín acuden al estadio Jocay de Manta para vivir su primera final en la Serie B. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO Hinchas del Delfín acuden al estadio Jocay de Manta para vivir su primera final en la Serie B. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO Hinchas del Delfín acuden al estadio Jocay de Manta para vivir su primera final en la Serie B. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO Hinchas del Emelec acuden al estadio Jocay de Manta para vivir su primera final en la Serie B. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO ver en pantalla completa



Las alineaciones:



Delfín SC

​Ortíz, Cangá, Chancellor, Luna, Nazareno, Duffard, Patta, Sierra, Murillo, Paredes y Ordóñez.



DT: Guillermo Sanguinetti.



Emelec