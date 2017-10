‘Tite’ convoca a todos los titulares de la ‘Canarinha’ para cotejos amistosos 

El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bachi ‘Tite’, convocó este viernes 20 de octubre de 2017 a sus titulares, como el trío de atacantes compuesto por Neymar, Gabriel Jesús y Philippe Coutinho, así como a algunos jugadores poco habituales a los que piensa probar, para los amistosos de noviembre con Japón e Inglaterra.

‘Tite’ divulgó este viernes una lista de 25 convocados para ambos amistosos entre los que no hay ningún debutante pero sí algunos jugadores que no estuvieron en las últimas convocatorias y a los que piensa darles nuevas oportunidades antes de anunciar la lista definitiva para el Mundial de Rusia 2018.



“Aunque nos queda poco tiempo para seguir probando antes de la convocatoria definitiva, queremos dar oportunidades para que esos jugadores muestren su potencial”, afirmó el entrenador en una rueda de prensa en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).



Entre los jugadores que el entrenador piensa probar en los partidos del 10 de noviembre en Lille (Francia) frente a Japón y del 14 de noviembre en Londres contra Inglaterra, destacan los delanteros Diego Souza (Sport Recife), Douglas Costa (Juventus/ITA) y Taison (Shakhtar Donetsk/UCR), así como los centrocampistas Giuliano (Fenerbahe/TUR) y Diego (Flamengo).



Giuliano y Diego serán probados como posibles reservas de Paulinho y Renato Augusto, cuya titularidad en el equipo de

‘Tite’ es prácticamente indiscutible, y los delanteros en observación buscarán uno de los pocos cupos de sustituto disponibles en una lista de delanteros que ya cuenta con Neymar, Firmino y Gabriel Jesús.

Estos dos amistosos serán los últimos compromisos de Brasil este año. La ‘canarinha’ tiene programados otros dos amistosos en marzo de 2018, contra Alemania en Berlín y frente a Rusia en Moscú, tras lo cual divulgará la lista definitiva de convocados para el Mundial 2018.



‘Tite’ admitió que no convocó a ningún nuevo jugador debido a que, a sólo ocho meses del Mundial, se le está agotando el tiempo para definir el equipo.



“Lo ideal sería tener más tiempo para darle oportunidades a otros jugadores, pero la realidad es que se está cerrando el abanico por el poco tiempo que tenemos. No tengo tiempo para darle oportunidad a todos. No puedo estar sacando y metiendo jugadores en la lista”, afirmó.