Brahian Alemán: 'Por Álex Aguinaga fue que busqué mi salida, no terminé jugando en Liga'

El futbolista uruguayo Brahian Alemán quien militó en los clubes ecuatorianos Barcelona Sporting Club y Liga de Quito, fue entrevistado en el programa Dos Contra Uno, el miércoles 26 de abril de 2017 y transmitido en la plataforma YouTube.

En la cuarta temporada de Dos contra Uno, se observa que el diálogo con el futbolista que en la actualidad juega en el club Gimnasia y Esgrima de La Plata, se desarrolla dentro de las instalaciones de un bar.



En una extensa entrevista, que tiene una duración de 53 minutos con 21 segundos, Alemán contestó varias inquietudes entre las cuales se refirió, entre otras cosas, a su paso en el balompié ecuatoriano.



Alemán inició la entrevista explicando su situación actual en Gimnasia y Esgrima, aduciendo que se siente "tranquilo y contento" en el club. Comentó además cómo se desarrolló su trayectoria en los clubes uruguayos y argentinos. Explicó cómo se dio su fichaje por el club de La Plata. "Yo tenía muchas ganas de salir de Ecuador y él (Gustavo Alfaro) se enteró, y me volvió a contactar y esta vez le di una mano. Yo tenía un año más de contrato en Ecuador, pero pudimos llegar".

Video: YouTube Canal: Dos contra Uno Tv

Pero fue a partir del minuto 30 de la entrevista en donde Brahian Alemán recordó cómo se produjo su llegada al fútbol ecuatoriano. "Estuve dos años en Ecuador. Es distinto, del fútbol argentino y uruguayo". El charrúa también recordó cómo se produjo su llegada al Barcelona Sporting Club después de militar en el Arsenal de Sarandí. "Barcelona se interesó en mí al igual que otros clubes de Argentina (Estudiantes e Independiente), pero nada concreto". "El único que me había enviado el contrato fue Barcelona SC, y tomé la decisión. Había jugadores argentinos allí: Ismael Blanco, Matías Oyola. Se cobra en dólares". "Barcelona SC es un equipo muy grande allá en Ecuador, te llena todos los partidos. Vas a cualquier lado de Ecuador y la gente explota, siempre juega de local".



"El problema económico lo tuvo con una dirigencia que me tocó tenerla pero siempre trataron de cumplir. No fue malo el paso por Ecuador. Sabía que de ahí a México estás a un paso. Esa es la realidad, yo me fui con esa ilusión". Alemán recordó también su frustrada transferencia al balompié mexicano.

"A los seis meses de estar en BSC tuve la oportunidad de ir a Toluca, estuve a unas horas de viajar, yo ya estaba haciendo las maletas para irme, pero por un tema económico entre BSC y Unión los mexicanos no quisieron problemas y terminaron diciendo que iban a conseguir otro jugador".



En una parte de la entrevista, Alemán fue consultado sobre ¿cuándo disfruta el futbolista? si en Arsenal, en Ecuador o la posibilidad de incursionar en el fútbol mexicano. Alemán explicó "Yo la verdad en Nacional tuve un semestre muy bueno, estaba muy contento de vivir en Buenos Aires, mi familia estaba muy feliz, mi hijo iba al Jardín de Infantes y de repente, tuve que salir a Guayaquil. Guayaquil es hermoso, tiene un lugar, Samborondón donde todo el año hace arriba de 30 grados, la gente es muy amable". "No creo que haya errado la decisión".



Posteriormente, explicó su fichaje por Liga de Quito y la posterior salida del conjunto albo: "Tuve la oportunidad de ir a Liga que es otro grande, y fue un tema complicado porque BSC y Liga es como BSC y Emelec, es casi clásico. A la gente no le gustó mucho pero mi señora estaba con siete meses de embarazo y yo tenía que tomar una decisión ya. Era complicado, yo tenía cosas para mudarme, no había entregado el departamento de Guayaquil. No era mala la oportunidad, tampoco en lo económico porque era algo mejor. La decisión era estar un año más allá. A los seis meses me renuevan un año más pero ya se desgastó con tanto cambio de técnico en Liga y problemas con la dirigencia decidimos salir".



Cuando transcurría el minuto 36 de la entrevista, llegó uno de los segmentos del programa deonominado "¿Con quién te quedás?". Uno de los presentadores, le enseñó dos fotografías, una del futbolista con la camiseta de Liga de Quito y otra con el Barcelona Sporting Club. A esto Alemán respondió: "Difícil, pero creo que el mejor año fue en BSC, el aprecio de la gente. Yo me sentí muy bien muy cómodo, mi familia también. A pesar de todo lo malo que pasó en el club y lo que vino después me quedo con BSC".



También le esnseñaron al futbolista dos fotografías con las camisetas de Nacional y Arsenal. Alemán se decidió por Defensor Sporting. "Difícil pero me quedo con Defensor, cuando me abrió las puertas cuando era casi un niño".

Pero la polémica se encendió cuando en un momento del programa cuando le enseñaron las imágenes de Álex Aguinaga y Gustavo Alfaro, entrenadores de Liga de Quito y Gimnasia y Esgrima de La Plata respectivamente. Según el presentador ellos fueron los dos estrategas con los que Alemán fue con los que más rindió. Alemán, cambió su postura en la silla, y mencionó: "La verdad es que me quedo con Gustavo (Alfaro) porque con Álex tuvimos algunas diferencias, por momentos no me ayudó, uno al ser extranjero necesita del apoyo del técnico y de la dirigencia. Y él no sé que le pasaba con los extranjeros que no apoyó a ninguno de los cuatro que estábamos, así que terminamos con alguna diferencia.



"Por él fue que busqué mi salida, no terminé jugando en Liga por decisiones de él. Cuando se le hacía difícil me hacía calentar y entrar. A veces iba perdiendo 1-0 al minuto 20 del primer tiempo ya me mandaba a calentar y yo le decía: 'No soy Harry Potter, querés que te salve todavía'. "Me extrañó bastante a mí y a todo el plantel. Habían jugadores con mucha experiencia, que habían ganado cosas importantes en Liga y resultó que la mayoría del equipo no lo quería. Se puso en contra a casi todo Liga" concluyó el futbolista charrúa.