Las bodegas de los estadios a revisión

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) reforzará los controles en los estadios para impedir que objetos como armas o piedras ingresen a los escenarios deportivos.

Carlos Villacís, presidente de la FEF, anunció que, días previos a un partido de fútbol autoridades de la Intendencia y de la Fiscalía podrán revisar las bodegas de los estadios para evitar que se ingresen objetos que puedan ser utilizados para agredir a los hinchas.



Esta decisión fue tomada, luego de una reunión de más de dos horas que representantes de la FEF mantuvieron desde las 11:00, en Guayaquil, con representantes de la Fiscalía Provincial del Guayas, Policía Nacional, Intendencia del Guayas, Secretaría de Gestión de Riesgos, la Corporación de Seguridad Ciudadana y Cuerpo de Bomberos Guayaquil.



Durante la cita, el intendente de Policía del Guayas, Ricardo Nicolalde y el fiscal René Astudillo, mostraron su inconformidad, porque en los estadios de Guayaquil, no se les ha permitido realizar controles previos a un encuentro deportivo. "Nosotros hemos solicitado que nos dejen revisar para evitar el ingreso de objetos prohibidos pero el personal de seguridad del estadio no nos permite el ingreso", dijo Astudillo.



El titular de la FEF exhortó a los propietarios de los escenarios deportivos a que brinden las facilidades para que las autoridades puedan ingresar y realizar controles en los estadios. Se comprometió a enviarles con 15 días de anticipación el calendario de los encuentros deportivos a los funcionarios para que ellos acudan a revisarlos una semana.

El objetivo es que los actos violentos como los ocurridos el pasado domingo, en el estadio Monumental de Guayaquil, no vuelvan a suceder. Ese día más de 40 personas resultaron heridas producto de una gresca entre integrantes de la barra Sur Oscura.



La pelea obligó a que las autoridades de control suspendieran el partido entre Barcelona Sporting Club y Macará a los 13 minutos de haber iniciado el encuentro. El cotejo se reinició el lunes sin la presencia de público en las gradas. Este partido quedó 1-1.



En una imagen captada en el momento de la agresión, se observa a un hombre con un cuchillo en su mano derecha. Él sería el principal sospechoso de agredir a otros hinchas el domingo. El individuo ya estaría identificado y se lo busca para aprehenderlo.

La Policía indaga cómo lograron ingresar al estadio el cuchillo y las piedras con las que se agredieron los hinchas. Una hipótesis que se maneja es que los objetos fueron introducidos días previos al encuentro entre los instrumentos musicales que las barras ingresan y dejan guardados en la bodega para luego alentar al equipo.



El pasado lunes el comandante de la Policía Nacional, Diego Mejía dijo que tenían identificado al sospechoso que sale en una imagen portando un puñal. Explicó que no se había apresado a nadie. “Ese día habían más de 7 500 personas en el graderío”.



Ese mismo día, el directorio del Barcelona decidió prohibir e impedir de forma indefinida el ingreso de la barra Sur Oscura al Monumental. En esa localidad del estadio se permitirá el ingreso únicamente a familias, padres e hijos.

Villacís también informó que enviará de manera urgente un proyecto de Ley Antiviolencia en los escenarios deportivos a la Asamblea Nacional.



En el mismo se pedirá un aumento en las penas en los delitos cometidos en los estadios. Se solicitó a los funcionarios que asistieron a la reunión de ayer que enviaran sugerencias para el proyecto de ley.



Félix Cadena, representante de la Secretaría de Gestión de Riesgos, solicitó a los clubes de fútbol que envíen un plan de contingencia para saber cómo actuar ante actos violentos.