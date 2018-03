El partido de Barcelona SC ante Indep. del Valle no se transmitirá por televisión

Mediante su cuenta de Twitter, Barcelona Sporting Club informó que su partido ante Independiente del Valle, que se jugará la noche de este 2 de marzo, no se transmitirá por televisión abierta ni por las operadoras de cable asociadas en la Asocope.

Se nos ha informado, que no habrá ninguna transmisión de TV ni de internet ( video ) del partido #BSCvsIndependiente a jugarse hoy a las 19h30 en el #MonumentalBcoPichincha 📺👨🏽‍💻🚫 — BARCELONA S.C. (@barcelonaSC) March 2, 2018



Eso debido al fallo judicial del pasado 27 de febrero, con el cual la Corte Provincial del Guayas dejó sin efecto el contrato por los derechos de televisión del campeonato nacional, que firmaron la Ecuafútbol y la empresa uruguaya GolTV, en el 2017.



“Se nos ha informado, que no habrá ninguna transmisión de TV ni de internet (video) del partido Barcelona SC vs. Independiente”, se publicó en la cuenta de la red social del conjunto torero. El compromiso arrancará a las 19:30.



La Ecuafútbol no se ha pronunciado en cuanto a la transmisión de los otros cinco partidos de la tercera fecha, una vez que GolTV ya no puede financiar el pago a las productoras encargadas de levantar la señal.



Durante las dos primeras jornadas los partidos se transmitían por el canal GolTV, que formaba parte de la parrilla de programación de las cableras asociadas en Asocope. Así mismo, dos juegos se transmitían por señal abierta.