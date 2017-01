Arturo Mina fue considerado en el once ideal publicado por El País de Uruguay

El entrenador Reinaldo Rueda fue proclamado el sábado 31 de diciembre de 2016 como el mejor de América en 2016 en la tradicional encuesta del diario uruguayo El País que consagró a su club, el Atlético Nacional y a su goleador Miguel Ángel Borja.

Rueda obtuvo el 70 % de los votos al sumar 64 605, y se impuso al seleccionador de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, que recibió 9 178 votos, y al seleccionador de Brasil, Adenor Bacchi Tite, que reunió 8 751.



Seis futbolistas colombianos encabezan el once ideal, que completaron el portero argentino Franco Armani, el central ecuatoriano Arturo Mina, el creativo venezolano Alejandro Guerra, el delantero brasileño Gabriel Jesús y el ariete argentino Carlos Tévez.



Del once ideal, seis jugadores pertenecen o pertenecieron al Atlético Nacional, campeón de la Copa Libertadores y subcampeón de la Copa Sudamericana, cuya final no se jugó por la tragedia del club brasileño Chapecoense al que la Conmebol proclamó campeón por pedido del mismo club colombiano.



En la tradicional encuesta del diario uruguayo El País participaron 892 414 votantes.



Para llegar al resultado final, fueron preseleccionados 55 jugadores, cinco para cada posición.



El delantero cafetero Miguel Borja alcanzó la más alta puntuación, con 57 107 votos, seguido del guardameta argentino Franco Armani (56 671) y del defensor colombiano Daniel Bocanegra (56 548), todos del Atlético Nacional.



De esta forma, el once ideal quedó integrado por:

Franco Armani (ARG-Atlético Nacional) en el arco; Daniel Bocanegra (COL-Atlético Nacional), Yerry Mina (COL-Palmeiras), Arturo Mina (ECU-Independiente del Valle/River Plate) y Farid Díaz (COL-Atlético Nacional) en la defensa; Sebastián Pérez (COL-Atlético Nacional/Boca Juniors), Alejandro Guerra (VEN-Atlético Nacional), Macnelly Torres (COL-Atlético Nacional) en el medio campo; Miguel Borja (Atlético Nacional), Carlos Tévez (ARG-Boca Juniors) y Gabriel Jesús (BRA-Palmeiras/Manchester United) en la delantera.