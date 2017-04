Ariel Nahuelpán será sometido a chequeos médicos por dolor en su empeine

El cuerpo médico del Barcelona Sporting Club examinará al delantero argentino Ariel Nahuelpán, que salió lesionado en el partido del domingo 23 de abril, ante Fuerza Amarilla, en el estadio Monumental.

El jugador salió de la cancha al minuto 59, debido a una molestia en su pie izquierdo. Se lesionó tras disputar un balón aéreo con uno de los defensores machaleños.



Según el estratega Guillermo Almada, la sustitución fue por precaución. Él explicó que en primera instancia no se trataría de una lesión considerable, pero que de todas maneras será sometido a los chequeos médicos pertinentes.



Al final del partido, Nahuelpán dijo sentirse frustrado porque quería estar en cancha durante los 90 minutos, sin embargo reconoció que salir fue lo mejor porque el dolor en su empeine era intenso. "No puedo caminar bien", dijo.



La primera indicación médica que recibió fue colocarse hielo. Lo hizo cuando salió de la cancha y cuando llegó a su casa. "Me dijeron que me ponga hielo y descanse, nada más", explicó el delantero argentino.



Nahuelpán anotó uno de los goles en la victoria canaria, 2-0, sobre los orenses. Es el primer gol que anota el gaucho, en el campeonato nacional, desde su regreso al cuadro porteño a inicios de marzo pasado.