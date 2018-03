El argentino Carlos Ischia deja al The Strongest por ‘motivos personales’

El entrenador argentino Carlos Ischia no continuará al frente del The Strongest boliviano por “motivos personales”, informó este lunes 26 de marzo de 2018 en un comunicado el club, tras sufrir el domingo su segunda derrota al hilo en el torneo local.

Ischia y el tigre de La Paz resolvieron “de mutuo acuerdo rescindir su contrato como director técnico”, indica el comunicado difundido por la institución en su cuenta de Twitter.

COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/X6xSRSB9kZ — Club The Strongest (@ClubStrongest) March 26, 2018



El club “reconoce la labor realizada” por Ischia “hasta la fecha y le agradece por el profesionalismo demostrado desde que llegó, deseándole el mejor de los éxitos en sus futuros proyectos”.



Ischia estuvo al frente del The Strongest desde fines de diciembre pasado. Los atigrados lideraron la serie B del campeonato Apertura hasta el domingo, cuando cayeron por 2-1 en su visita al Blooming en un partido adelantado correspondiente a la decimocuarta jornada.



En la fecha previa, el plantel de Ischia perdió por 3-1 ante el San José, que es el nuevo líder de la serie B con los mismos 16 puntos que el The Strongest, pero con ventaja de goles a favor.



El tigre debutó con buen pie en la Copa Libertadores, en la que derrotó el pasado 15 de marzo al Peñarol uruguayo por 1-0 en La Paz.



En la próxima fecha del campeonato continental, que se jugará en abril, el The Strongest visitará al Libertad paraguayo, y el Peñarol recibirá al Atlético Tucumán argentino.



El Nacional Potosí, del argentino Edgardo Malvestiti, será el próximo rival de los atigrados en la décima jornada del torneo local, que se disputará este fin de semana.