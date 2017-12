Hermano de Messi es liberado en Argentina tras pagar cuantiosa fianza

Matías Messi, uno de los hermanos del capitán albiceleste Lionel Messi, fue liberado este martes 19 de diciembre de 2017 en Argentina tras pagar una millonaria fianza en el marco de una causa por la aparición de un arma sin declarar en una lancha que manejaba, con la que aseguró haber sufrido un siniestro náutico.

El juez rosarino Juan Donnola decidió liberar a Matías Messi, que tenía prisión domiciliaria, imponiéndole el pago de una fianza de 2 millones de pesos (USD 113 000 al cambio actual), según detallaron fuentes judiciales a la agencia oficial de noticias Télam.



“Hemos demostrado que Matías no es una persona peligrosa y así lo han entendido tanto la Fiscalía como el juez”, dijo en rueda de prensa Ignacio Carbone, uno de sus abogados.



Matías Messi, de 35 años, no podrá salir del país y deberá presentarse cada 15 días en los tribunales de Rosario hasta que finalice el caso.



El hermano mayor del jugador del ‘Barça’ fue hospitalizado el 30 de noviembre tras asegurar haber tenido un siniestro náutico con la lancha que manejaba, que quedó totalmente cubierta de sangre.

En ese vehículo los efectivos policiales encontraron un arma sin declarar.



La familia de Messi emitió un comunicado en el que aseguraron que el arma no era de Matías y que fue descubierta varias horas más tarde de que este abandonara la lancha.



El sábado 3 de octubre de 2015, Matías Messi fue detenido por efectivos de la Gendarmería (policía de frontera), quienes le decomisaron un arma que no estaba registrada.