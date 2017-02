El fútbol argentino apenas se refuerza debido a la crisis

A once días de reanudarse el torneo de Primera División, los cinco clubes "grandes" de Argentina apenas reforzaron sus equipos con jugadores de bajo presupuesto debido a la crisis financiera que aqueja al fútbol local.

Boca Juniors, Racing, Independiente y San Lorenzo realizaron dos contrataciones, mientras que River Plate sólo hizo una incorporación en su plantel.



El delantero Junior Benítez, del Benfica portugués, y el arquero Agustín Rossi, cuyo pase se debió negociar con tres clubes argentinos, llegaron al equipo 'xeneize', que a fines de 2016 transfirió a su principal figura, Carlos Tevez, al Shanghai Shenhua, de China, en más de diez millones de dólares.



El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, consiguió la incorporación de Benítez, a quien dirigió en su anterior etapa al frente de Lanús. El delantero no logró adaptarse al fútbol portugués y apenas jugó en el Benfica. Rossi, en tanto, se sumará al plantel boquense tras atajar el último semestre en Defensa y Justicia, donde estaba a préstamo de Estudiantes de La Plata, aunque parte del pase pertenecía a Chacarita Juniors, equipo que milita en la segunda categoría.



San Lorenzo, en tanto, contrató a los volantes Rubén Botta, desdeel Pachuca mexicano y con un paso previo por el Inter de Milán, y a Robert Piris da Motta, nacido en Paraguay y ex futbolista deRubio Ñu, a cambio de 1,5 millones de dólares. En los últimos días, San Lorenzo transfirió al defensor Emmanuel Mas a Turquía, al delantero uruguayo Martín Cauteruccio a México y al volante Sebastián Blanco a Estados Unidos.



Independiente consiguió los pases de los mediocampistas Walter Erviti y Nery Domínguez, que llegan desde Banfield y Querétaro de México, respectivamente. Racing, su rival en la ciudad bonaerense de Avellaneda, incorporó al volante Marcelo Meli, que jugó pocos partidos en el Sporting de Lisboa portugués, y el defensor Marco Torsiglieri, tras un semestre en Rosario Central.



River, por su parte, logró contratar al delantero de Estudiantes de La Plata Carlos Auzqui, una operación que incluyó el traspaso al equipo platense del volante Augusto Solari. "Estoy cumpliendo un sueño. Es el club más grande de América", dijo Auzqui.



La venta del 35 por ciento restante del pase del argentino Giovanni Simeone al Genoa, a cambio de 2,1 millones de dólares, podría favorecer a que River logre una nueva incorporación. A fines de 2016, River había perdido al volante Andrés D'Alessandro, que tras vencer su préstamo retornó al Inter de Porto Alegre, dueño de su pase.



La transferencia más importante concretada en el fútbol argentino en lo que va de 2017 fue la del volante Walter Montoya, de Rosario Central, quien partió al Sevilla a cambio de cinco millones de dólares. La reanudación del torneo está prevista para el 12 de febrero, una fecha que parece utópica debido a que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no logra concretar un acuerdo para vender los derechos de televisación de los partidos.



El Gobierno argentino decidió a finales del año pasado poner fin al contrato que tenía hasta 2019 con la AFA para transmitir los encuentros de los torneos de Primera y Segunda División por medio del programa "Fútbol para Todos", que era financiado con fondos públicos.