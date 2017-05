Conozca los árbitros y horarios para la fecha 16 del campeonato nacional 

Solo se jugarán cinco partidos en la fecha 16 del campeonato nacional, que se disputará entre el 26 y 28 de mayo. Eso debido a que Liga de Quito y Barcelona Sporting Club difirieron su partido, que debía disputarse en Casa Blanca.

Ambos equipos se pusieron de acuerdo para posponer el encuentro, debido a su participación en torneos internacionales. Barcelona SC debe jugar la Copa Libertadores el 25 de mayo, mientras que Liga juega la Copa Sudamericana el 30 de mayo.



Estas son las designaciones para los partidos de la fecha 16:



Viernes 26 de mayo

16:00​

Independiente del Valle vs. Universidad Católica

Estadio: Olímpico Atahualpa

Árbitro: Omar Ponce

Asistente 1: Luis González

Asistente 2: Dennys Guerrero

Sábado 27 de mayo

12:00

El Nacional vs. Clan Juvenil

Estadio: Olímpico Atahualpa

Árbitro: Jefferson Macías

Asistente 1: Luis Vera

Asistente 2: Ricardo Baren



16:00

Fuerza Amarilla vs. River Ecuador

Estadio: Nueve de Mayo

Árbitro: Vinicio Espinel

Asistente 1: Edwin Bravo

Asistente 2: Ángel Toasa



Domingo 28 de mayo

(12:00

Macará vs. Delfín Sporting Club

Estadio: Bellavista

Árbitro: Luis Quiroz

Asistente 1: Juan Macías

Asistente 2: Juan Aguiar



12:00

Deportivo Cuenca vs. Club Sport Emelec

Estadio: Alejandro Serrano

Árbitro: Daniel Salazar

Asistente 1: Flavio Nall

Asistente 2: David Vacacela