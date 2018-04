Luis Antonio Valencia ayudará a un niño cuencano con anorexia

Antonio Valencia decidió extender su mano solidaria a un niño de 12 años, quien padece de anorexia desde hace cuatro años en Cuenca. Esta enfermedad lo alejó del fútbol, una de sus pasiones, y por ello su madre, Fernanda Tacuri, acudió al capitán del Manchester United.

"Me atrevo a escribirte este hilo para pedirte un favor muy especial: mi hijo cumple 12 años este 12 de abril, ama el fútbol y te admira demasiado. Desde hace cuadro meses lidia con una anorexia que lo ha dejado al borde del internamiento y fuera de las canchas...", empezó a relatarle el drama que vive su pequeño.



Esto fue a través de Twitter este martes 3 de abril del 2018. En un segundo mensaje, la madre agregó: "Su nombre es Gabriel, está en tratamiento integral para recuperar su salud y su alegría. Han sido meses duros pero hay algo que no cambia: su amor por el fútbol".

Mientras que para su pedido especial a Valencia, escribió: "En mi corazón de mamá no pierdo la esperanza de verlo sano y jugando... por eso se me ocurrió que si tal vez tú lo saludaras en su cumpleaños y le enviaras un mensaje de aliento podría ser de gran ayuda en esta lucha".



Y para concluir, la madre publicó: "Espero que puedas leer este hilo y que puedas sorprender a mi hijo con este detalle. ¡Gracias por inspirar a miles de niños, saludos desde Cuenca-Ecuador!"



Valencia respondió enseguida positivamente y se comprometió en ayudar al niño, no solamente con el video, también dijo que cuente con él "para lo que él (Gabriel) necesite". Y finalmente se comunicaron por mensajes directos.