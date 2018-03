Antonio Valencia lamentó que no se pueda observar el fútbol nacional

Antonio Valencia se quedó con ganas de observar el partido entre Barcelona SC e Independiente del Valle en Guayaquil, la noche de este viernes 2 de marzo del 2018. Ningún canal transmitió el cotejo local e internacionalmente.

Citando el tuit del conjunto canario en el que notifica que no hay señal abierta ni codificada del encuentro, el volante y capitán del Manchester United se lamentó: “Es una pena que en el año 2018, los ecuatorianos que viven en su país ni los que vivimos en el extranjero, podamos ver el partido de BSC por ningún medio. Las cosas deben cambiar ”.



“Se nos ha informado que no habrá ninguna transmisión de TV ni de internet del partido...”, indicó el cuadro canario en su cuenta de Twitter tres horas antes del partido.



Esto, debido al fallo judicial del pasado 27 de febrero, con el cual la Corte Provincial del Guayas dejó sin efecto el contrato por los derechos de televisión del campeonato nacional, que firmaron la FEF y la empresa uruguaya GolTV, en el 2017.



Tampoco ha habido pronunciamiento de la FEF sobre los cinco partidos restantes de la tercera fecha. De momento, esos no serán transmitidos al igual que el de los canarios y sangolquileños.