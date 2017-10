América ganó a Cruz Azul y Monterrey mantuvo el liderato en México 

América y Monterrey ganaron sus respectivos partidos ante Cruz Azul y Pachuca para mantenerse en los primeros puestos de la Liga mexicana, en encuentros disputados por la 13 fecha del torneo.

Los Rayados suman 27 puntos, son el único equipo invicto del campeonato y comandan la tabla de máximos goleadores, con 22 tantos a favor, y también la mejor defensa, con apenas siete anotaciones en contra. Pero América, número dos con 23 unidades, presentó su candidatura para el título liguero después de mostrar su mejor cara en el llamado 'clásico joven' ante los cruzazulinos, que decepcionaron y se quedaron en el séptimo puesto.

"Tuvimos contundencia", manifestó el técnico de América, Miguel 'Piojo' Herrera, repitiendo la palabra más usada al término del partido. "Sabíamos que enfrentábamos a un buen rival, pero aprovechamos los momentos en que quedaron mal parados", señaló. "Estamos muy motivados, ganar estos partidos es importante para que el orgullo se mantenga intacto, nosotros ya mañana empezamos a planear el próximo" encuentro, precisó Herreraen referencia al clásico nacional del siguiente miércoles ante Chivas, actual campeón.

Los visitantes aumentaron a seis su racha sin perder ante los cruzazulinos, que no vencen a las 'águilas' desde 2014. El partido significó el regreso del fútbol de Primera División a la Ciudad de México, que durante el mes de septiembre fue azotada por dos terremotos que dejaron en conjunto unos 470 muertos.

Jugadores del América festejan. Arriba, sobre sus compañeros, el ecuatoriano Renato Ibarra. Foto: José Méndez/ EFE



Los americanistas golpearon primero gracias alcolombiano Darwin Quintero (18'), que puso en ventaja a los visitantesdespués de una gran pared con el argentino Silvio Romero, la figura silenciosa de la tarde. "(La contundencia) fue lo mejor que tuvimos, fuimos muy inteligentes", expresó Romero. "Es un triunfo para la gente, que siempre quiere ganar estos partidos, es iniciar dos semanas importantes con el pie derecho", agregó.



La segunda anotación, cuando los cruzazulinos todavía no se recuperaban completamente, fue mortal: el mexicano Oribe Peralta anotó para el 2-0 en el 24'ante una pasiva defensa local, también tras un pase de Romero. A pesar de tener un par de ocasiones en los pies de Julio Domínguez y del chileno Felipe Mora, fue Édgar Méndez, que también había desperdiciado un cabezazo, el que descontó para el 2-1 en la recta final del duelo (79'). Sobre el final, con el equipo desfondado, el colombiano Mateus Uribe anotó el 3-1 definitivo después de un gran robo al argentino Gabriel Peñalba (94') y una definición al poste contrario de Jesús Corona. "Ya no tenemos tiempo de pensar en este partido, sino en el siguiente", señaló el guardameta americanista Agustín Marchesín, también en referencia a Chivas. En América fue titular el ecuatoriano

Cruz Azul, en cambio, se estancó en 18 unidades, ubicado en séptimo lugar aunque podría caer en la clasificación una vez que concluyan todos los partidos. El ecuatoriano Ángel Mena fue sustituido a los 28 minutos por una lesión.





"El partido fue igualado salvo en la definición, creo que el resultado suena un poco abultado", se defendió el entrenador de Cruz Azul, el español Paco Jémez. "La gente no puede irse decepcionada porque el equipo se mata en la cancha", completó. "No es un problema (mental), estuvieron más acertados que nosotros, no hay que darle más vuelta. Fueron mejores para finalizar, si nosotros hubiéramos terminado mejor, hubiéramos ganado, porque no fuimos peores", añadió el estratega ibérico.



El León, por su parte, se metió en el podio liguero después de ganarle un duro partido a Tigres por 1-0 como local. Elías Hernández (83') realizó la única anotación del duelo. El conjunto felino terminó con diez jugadores debido a la expulsión de Jorge Torres Nilo (88'). En el último turno de la jornada sabatina, Chivas perdió nuevamente como local, en esta ocasión por 2-1 ante Monarcas Morelia, y está muy cerca de quedar eliminado de la liguilla por el título. Además, el colero Pumasempató a cero en su visita a Necaxa, que se quedó con 18 puntos en el octavo lugar de la tabla.