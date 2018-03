Alexis Sánchez niega quiebre de la selección de Chile con Claudio Bravo

El delantero Alexis Sánchez negó este miércoles 21 de marzo de 2018 que exista un quiebre entre el plantel de la selección de Chile y su capitán, Claudio Bravo, luego de que el arquero se excluyera por decisión propia de los amistosos que el equipo disputará ante Suecia y Dinamarca.

“Hablé con Claudio y le dije que es importante que esté con nosotros. Como grupo nadie está enojado con él, tenemos que conversar, decirnos las cosas a la cara. Están las puertas abiertas para él”, dijo Sánchez en una rueda de prensa en Estocolmo ante periodistas chilenos.



La polémica surgió la semana pasada cuando Bravo declinó formar parte de la primera convocatoria del seleccionador, el colombiano Reinaldo Rueda, y dejó al descubierto sus discrepancias con la directiva de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), encabezada por el presidente Arturo Salah.



Bravo lamentó que la ANFP se negara a incorporar al cuerpo técnico un preparador de arqueros de su gusto, y Salah acusó al guardameta de condicionar su presencia con la Roja a esa “exigencia”.



La relación entre Bravo y el plantel, sin embargo, está enrarecida desde que Chile quedó fuera del Mundial de Rusia y la esposa y la suegra del arquero criticaron en la prensa las indisciplinas de algunos futbolistas como Arturo Vidal.

Imagen de Claudio Bravo, capitán de Chile y guardameta del Manchester City, tomada del portal Infobae

Sánchez explicó que este martes se reunieron todos los jugadores para hablar del caso de Bravo y otros temas y decidieron que fuera el ariete del Manchester United quien compareciera ante los medios de comunicación para “zanjar el tema”.



“Es una persona de experiencia, el capitán, una persona madura. Tarde o temprano tenemos que sentarnos a conversar. Si no pasa así, tendríamos que respetarlo igual. Sería muy duro que no estuviera con nosotros. Es una persona grande, madura. Necesita reflexionar”, apuntó Sánchez.



El delantero reiteró que Bravo tiene las puertas abiertas para “hablar con todo el grupo y olvidarse de las polémicas” y destacó que pese a su ausencia en estos amistosos sigue siendo el capitán de la Roja.



Sobre su presente en el Manchester United, club al que llegó en enero pasado, reconoció que esperaba mostrar un mejor rendimiento del que ha exhibido hasta ahora.



“Como soy autoexigente, esperaba algo mejor en mi llegada al United. Ha sido duro cambiar todo muy rápido”, dijo el jugador, que admitió que se planteó pedirle a Rueda no ir convocado a los dos amistosos para centrarse en su club, aunque finalmente decidió acudir al llamado de la selección.