Álex Aguinaga apuesta por Brasil como candidato para el título mundial en Rusia

El excapitán de la Selección de Ecuador, Álex Aguinaga, habló desde México sobre las expectativas del Mundial de Fútbol en Rusia que arrancará este jueves 14 de junio del 2018. El ‘Güero’ se inclina por Brasil como candidato para alcanzar el título.

En entrevista con radio Activa FM88 de Cuenca, Aguinaga sostuvo este martes 12 de junio que Brasil tiene más opciones de campeonar. Entre otras selecciones con posibilidades citó a Alemania, España, Francia, Inglaterra y Argentina, por Lionel Messi, en ese orden.



El exseleccionado nacional también se refirió a los rumores de la opción de ser el asistente técnico de Hernán Darío Gómez, en caso de concretarse el retorno de estratega colombiano a la Tricolor. “No le puedo decir que no a la Selección de Ecuador”, anticipó.



Sin embargo, aclaró que no ha tenido ningún contacto con directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Él está claro que, deseos pueden existir, pero “tendría que hablar con Hernán para saber si tiene el deseo de tomar a la Selección y luego de que yo esté en las posibilidades de pertenecer a su cuerpo técnico”.



Aguinaga, quien lideró el plantel ecuatoriano que jugó el Mundial de Fútbol del 2002 en Corea-Japón, contó que si no concreta esa posibilidad seguirá en México. “Estoy muy a gusto, es de las pocas veces que he podido disfrutar de mi familia, especialmente de mi hija, con quien estoy viviendo”.

