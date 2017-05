La pista atlética del estadio Atahualpa se deterioró por la caída de una bengala

La pista atlética del estadio Olímpico Atahualpa tiene una quemadura. El lanzamiento de la bengala, en la zona donde estuvo ubicada la barra de El Nacional en el partido ante Liga de Quito (el domingo), dañó una parte de la pista. Así lo verificó el administrador del estadio. El arreglo de la quemadura está cotizado en USD 3 000.

La Concentración Deportiva de Pichincha (CDP), administradora del escenario, tomó dos medidas al respecto. Primero se envió un oficio a la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (Afna) comunicando el daño en la pista y pidiendo la aplicación de una cláusula que obliga a Afna a pagar cualquier tipo de daño.



"El oficio entregamos para que se dé trámite. Tendrán que revisar los técnicos cómo se va a arreglar. Lamentablemente sí hubo quemaduras por la bengala", dijo esta mañana Antonio Guevara, vicepresidente de CDP. También se presentó una denuncia por daño a la propiedad privada.



Guevara aclaró que la denuncia no fue puesta en contra de alguna persona sino de la barra de El Nacional. Con esto se busca que haya una investigación por lo ocurrido el domingo en el Atahualpa.



En Afna se analizará los hechos entre mañana y el viernes en la reunión de los gerentes de los clubes. Según Nicolás Vega, gerente de Afna, el tema será tratado porque los detenidos del domingo quedaron libres a pesar del operativo desplegado en los alrededores del Atahualpa. "También hubo otra vez una multa en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por el encendido de bengalas. Lamentablemente el daño en la pista se tendrá que pagar".



El pago del arreglo será responsabilidad de El Nacional. La directiva del club lamentó que mientras se realizan las investigaciones la afectación económica es para el club.



Vega insistió que cada semana se reúnen para preparar los operativos, pero aclaró que la justicia no logra comprobar "en flagrancia" a los hinchas violentos. Todos estos hechos ocurren justo cuando Carlos Villacís, presidente de la FEF, anunció que se avanza en el plan anti violencia en los estadios del país.