Edgardo Bauza afirmó que el nuevo presidente de la AFA no sabe de fútbol

El exseleccionador argentino Edgardo Bauza afirmó que el nuevo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, no sabe de fútbol y cuestionó la forma en que fue despedido del cargo.

Bauza relató en una entrevista que publicó el miércoles 26 de abril de 2017 el diario La Capital de Rosario el encuentro que mantuvo con Tapia, antes de que el 11 de abril se confirmara oficialmente su salida.



El nuevo presidente del fútbol argentino dijo "que querían cambiar de rumbo y que lo habían estado analizando y que por eso tomó la decisión", señaló el entrenador. "Pero cuando comenzamos a hablar de lo futbolístico no me dijo nada porque no tienen idea de lo futbolístico. Son sindicalistas. No lo digo en forma peyorativa, pero es la verdad.



Con (el extitular de la comisión de selecciones) Marcelo (Tinelli) sí hablábamos de fútbol porque entiende, conversábamos de lo que debíamos planificar para cambiar. Pero Tapia no me dio ningún argumento futbolístico. No había demasiada lógica en sus palabras. Lo que sí me dijo es que la decisión la tomó él. Cosa que tampoco es tan así", sostuvo Bauza, quien apuntó al presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, por su despido.

"Yo estaba afuera desde el momento en que agarraron (asumieron, el 29 de marzo) y fueron tan desprolijos que dejaron marcas por todos lados, como así mi sucesor.



Innecesario totalmente, porque con venir y decírmelo era suficiente. Pero no, se dijeron tantas barbaridades a través del periodismo que lo único que hicieron es devaluar aún más al fútbol argentino. Y ojo que el periodismo no inventó, porque todo lo que repetían era lo que ellos decían", agregó.

El exseleccionador consideró además "una payasada" la conferencia que le pidieron dar junto a Tapia y a Tinelli una vez que se confirmó su despido: "Ni siquiera dejaron preguntar". Bauza aseguró que su despido le dolió y le dejó "amargura". "Dirigir en un Mundial era lo único que me faltaba como profesional, era lo que completaba mi carrera. Y estaba convencido de que lograríamos algo importante. Yo dejé San Pablo para venir a la selección y no fue por dinero, porque allá ganaba más, fue porque todo entrenador quiere dirigir a la selección de su país. Y no pude completarlo. Pero Argentina va a clasificar, no tengan dudas", afirmó. "De todo se aprende, porque aunque lo cuenten como quieran, yo estaba afuera de la selección desde antes que estos dirigentes asumieran. Como así ya estaba mi reemplazante.



Si no me sacaron antes fue porque le ganamos a Chile. Si no, me echaban antes. Pero todo tiene que ver con la cuestión política de la AFA", subrayó Bauza.