Las acusaciones contra Arturo Vidal: 'Todo el mundo sabía que llegaba tomado a los entrenamientos'

Tras la eliminación de Chile del Mundial de Rusia 2018, en el país continúan desgranando las declaraciones de Carla Pardo, mujer de Claudio Bravo, sobre su posteo en Instagram, en el cual revelaba que algunos jugadores "se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban".

Después de la desmentida de Gary Medel, en la que aseguró que nunca había visto a un compañero borracho, fue la suegra del capitán chileno, Pilar Lizana, la que volvió a arremeter contra Arturo Vidal.



"Todo el mundo sabía que Arturo Vidal llegaba curao (tomado)", aseguró la mujer en la televisión chilena, al mismo tiempo que defendió la postura de su hija. "Es lo más transparente y directo. Ella no se guarda nada".

La Selección de Chile quedó fuera del Mundial después de perder 3-0 contra Brasil, el martes 10 de octubre del 2017. Foto: AFP

"Sabíamos lo que estaba pasando en la selección, y no porque Claudio (Bravo) lo cuente. Nosotros tenemos gente que trabaja en el Casino Monticello y que nos cuenta. Somos vecinos del casino. De allá se filtra mucha información", señaló al programa Bienvenidos.



"Me lo contó un sobrino que trabaja allá. Hubo una pelea, Arturo estaba ahí. Se había ido a las 7 de la mañana y pagó para que el casino borrara las cámaras de seguridad de todo el show que habían hecho", disparó Pilar Lizana con respecto al escándalo que protagonizó 'El Rey en agosto de este año.

La suegra del arquero del Manchester City confirmó que "esto viene hace rato", hace "un año, un año y medio atrás" y reconoció que "hubo puntos negros que Pizzi no castigó cuando debía hacerlo. Con haber castigado a uno, hubieran aprendido los demás".



Finalmente, Lizani opinó acerca del mediocampista en cuestión: "Creo que a Arturo Vidal le hace falta la ayuda familiar, en primer lugar. Después, yo creo que la persona más cercana a él, que es su mujer, debe apoyarlo".



Las versiones sobre el comportamiento de Vidal acentúan las críticas que ha publicado la prensa sobre el jugador. El jueves, 12 de octubre, Chile amaneció revolucionado a partir de la tapa de un diario que revela declaraciones de Jorge Sampaoli en 2015, cuando era técnico del seleccionado trasandino. En particular el texto menciona los excesos y problemas de indisciplina de las principales figuras del equipo de la estrella solitaria.

El entrenador de la selección chilena, Jorge Sampaoli, da una conferencia de prensa junto al mediocampista Arturo Vidal, quien juega en la Juventus de Italia. Foto: Agencia AFP



La nota surgió a partir de una charla informal del actual entrenador de Argentina con tres periodistas chilenos. Sergio Gilbert, fue uno de los comunicadores que habló con Sampaoli y firma la nota en cuestión.



Las declaraciones del estratega, quien también dirigió a Emelec, desataron la polémica y abrieron el debate sobre su profecía, ya que anticipó que si en el seleccionado de Chile no se llevaba a cabo un recambio profundo, el equipo no se iba a clasificar al Mundial de Rusia. Lo que terminó por ocurrir.



Estas fueron las declaraciones más importantes de Jorge Sampaoli:



Sobre Eduardo Vargas: "Cada vez que lo veo llegar a Chile está peor que antes".



Sobre Matías Fernández: "Ya no da para jugar al nivel que quiero que juegue la Selección".



Sobre Mauricio Pinilla: "Solo piensa en las fiestas cuando lo nomino".



Sobre Arturo Vidal: "Es para especialista médico. Le gusta tomar y no se controla. Cuando veníamos en el avión de vuelta de Lima, me fue a preguntar si podía abrir una botella de cerveza que había comprado en el aeropuerto. Le dije que no, que venían dirigentes y otras personas. Igual, con ayuda de quien era nuestro chofer del bus, él y otros se consiguieron una botella de wiskhy. Al chofer lo tuve que despedir a pesar de que sabía que el culpable era Vidal".



Sobre Alexis Sánchez: "A veces amanece con sus audífonos puestos y se sienta solo a tomar desayuno, sin hablar con nadie".



Sobre Gary Medel: "Le gusta salir y divertirse, pero ya no bebe".



Sobre Claudio Bravo: "A él lo hacen poner la cara pero son otros, lo de la Banda Pitillo, los que lideran al equipo".



Tras las sentencias puntuales sobre las principales figuras del Chile que dirigió entre 2012 y 2016 y con las que ganó la Copa América 2015 al vencer en la final a la Argentina, Sampaoli agregó: "Ninguno de ellos está para enfrentar una Eliminatoria como la que tenemos por delante".



Finalmente, el vaticinio: "Si seguimos así, sin hacer nada, y no realizamos cambios profundos, es difícil que Chile llegue al Mundial de Rusia".