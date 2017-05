Abogado de Messi pide a la FIFA que se cancele la sanción de cuatro partidos

El abogado español Juan de Dios Crespo, uno de los letrados de Lionel Messi, dijo el jueves 4 de mayo de 2017 que le solicitó a la FIFA la cancelación de la sanción de cuatro partidos de suspensión con Argentina que se le aplicó al capitán albiceleste por presuntamente haber insultado a un árbitro.

"Hemos pedido de todo, de todo a nada está todo pedido. En unos días saldrá la resolución. No puedo decir nada, fue larga la reunión, una hora y media. Hemos hecho todo lo posible, el argumento fue presentado. Hay que esperar unos días la sentencia", dijo De Dios Crespo al canal TyC Sports.



Al ser consultado si solicitó la reducción de la sanción o la anulación de la misma, el abogado reiteró que se pidió "de todo". "Estuvimos una hora y media, hemos estado presente cuatro abogados. La FIFA nos pidió que no digamos nada. Hemos hecho todo lo posible, ahora a esperar, nada más", añadió.



El letrado, por pedido de la FIFA, no reveló si presentaron un escrito de Messi o si el delantero del FC Barcelona realizó una videoconferencia. La 'Pulga' fue sancionada con cuatro partidos de suspensión el 28 de marzo por presuntamente haber insultado a un árbitro durante el partido que Argentina le ganó a Chile en Buenos Aires por 1-0 el 23 de marzo en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Messi cumplió la primera jornada de sanción ante Bolivia el 28 de marzo y de mantenerse la pena se perderá los partidos ante Uruguay, como visitante, y Venezuela y Perú, como local. Recién reaparecería en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas cuando Argentina visita a Ecuador.



La 'Albiceleste' es quinta en estas eliminatorias con 22 puntos, detrás de Brasil (33 unidades), Colombia (24), Uruguay (23) y Chile (23). Lo siguen de cerca Ecuador (20), Perú (18) y Paraguay (18). A falta de cuatro jornadas, ocupa el puesto que permite jugar un partido de repesca ante un rival de Oceanía para buscar la clasificación para el Mundial.