Fuerza Amarilla empata sin goles ante River Ecuador en el 9 de Mayo

El equipo machaleño Fuerza Amarilla empata sin goles en el estadio 9 de Mayo ante River Ecuador. El partido es válido por la décimo sexta fecha del Campeonato Nacional.

En los minutos iniciales, River Ecuador salió con una propuesta ofensiva evidente. El cuadro guayaquileño no se guardó nada y desde los primeros minutos intentó complicar el arco del portero Fernández.



Fuerza Amarilla sintió el embiste del visitante y puso en marcha a sus jugadores ofensivos para llevar peligro al arco rival. Al minuto 8, tras un pase de Chasig, el delantero Coccaro sacó un remate potente en el área del River y el balón se estrelló en el travesaño del arco de Frascarelli.



Pese al anuncio peligroso del equipo amarillo, el cuadro guayaquileño no bajó los brazos y continuó buscando el control del balón. Cerca de los primeros 15', River fue mostrando mayor predisposición al juego elaborado y tanto Alaniz como Neculman estaban atentos al error del rival.



En los minutos siguientes, el partido se volvió disputado en medio campo. No había precisión para buscar a los delanteros y las acciones quedaban inconclusas. El juego cortado fue mayoría. Al minuto 24, el defensa Alonso, de Fuerza Amarilla, recibió tarjeta amarilla por una entrada fuerte contra Alaniz. Antes de la media hora de juego y ante un sol canicular, el central Espinel dictaminó minuto de hidratación.



River se siguió mostrando como un equipo interesado en anotar, pero sus remates de larga distancia, sus armas mayoría en los primeros 45', no tuvieron la eficacia suficiente. El partido estaba abierto y las acciones de peligro fueron disminuyendo.





El partido es dirigido por Vinicio Espinel. Asistente 1: Edwin Bravo Asistente 2: Ángel Toasa