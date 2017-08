Fuerza Amarilla amargó al Macará y empató 2 a 2 en el estadio 9 de Mayo

Con un penal al minuto 90, Fuerza Amarilla rescató un empate 2 a 2 ante el Macará de Ambato, en el estadio 9 de Mayo de Machala, por la cuarta fecha de la segunda etapa del Campeonato Nacional 2017. Por el Macará anotaron Juan Manuel Tévez (33') y Armando Gómez (70'); y para Fuerza Amarilla Ángel Gracia (44') y Byron Cano (92').

En el inicio del partido, el cuadro del Macará mostró su intención de abrir el marcador. Los ambateños salieron con todo para buscar el primer gol del partido. En 5 minutos de juego, el elenco celeste se aproximó con peligro al área del arquero Fernández. El delantero Juan Manuel Tévez estaba atento para aprovechar cualquier habilitación.

Tiro de esquina para Fuerza Amarilla después de un intento gol al minuto 15 por parte de Cuero



Los machaleños no mostraron un fútbol claro en 20 minutos. Cuero era el más voluntarioso a la hora de buscar el arco rival, pero sin oportunidades claras. En el Macará la tenencia del balón era mejor aprovechada. Feraud y Champang se tomaron la batuta del juego celeste y probaron en un par de ocasiones al arquero Fernández.



Los locales, pese a su complejidad para armar jugadas, llegaron con peligro al arco de Cabral con pelota parada. Al minuto 22, tras el cobro de un lanzamiento libre recostado a la derecha, José Quiñónez se metió entre los centrales y estuvo cerca de marcar la primera para Fuerza Amarilla. El remate salió desviado.

GOOOLLL CELESTE

33' PT. Fuerza A. 0-1 #Macará

33' PT. Fuerza A. 0-1 #Macará

Juan Tevez nos pone arriba en el marcador!



Tres minutos después, ahora tras un cobro desde la izquierda, el delantero Alonso remató en el área de Cabral y su tiro se estrelló en el horizontal. Sin embargo, el árbitro pitó fuera de lugar.



Las acciones a favor de Fuerza Amarilla solo significaron un leve despertar. El Macará no se amilanó y continuó arrimando su ofensiva hacia el arco de Fernández.



Al minuto 33, tras un jugada por el centro del área de Fuerza Amarilla, el cuadro celeste marcaría la primera del encuentro. Tras una gran incursión de Arboleda, el volante celeste remató desde fuera del área. El tiro se desvió en uno de los centrales amarillos y el rebote fue aprovechado por el argentino Juan Tévez que cayéndose sacó un remate que dejó sin reacción al arquero Fernández.



El gol dio confianza a los visitantes y permitió que establezcan un dominio claro sobre Fuerza Amarilla. Arboleda se convirtió en el protagonista de las incursiones celestes. Al minuto 39' el volante ambateño estuvo cerca de anotar la segunda con un potente remate pero el arquero Fernández lo impidió.



Todo parecía que Macará no tendría problema para controlar las acciones pero antes de finalizar la primera mitad, al minuto 44, Ángel Gracia puso el empate de tiro libre. Así concluyó el primer tiempo.



Tras la reanudación de acciones para la etapa de complemento, el Macará prefirió la tenencia del balón a buscar el gol que cierre la victoria en Machala. Los celestes se hicieron fuertes en el mediocampo y se aproximaban al arco de Fernández con relativa paciencia. Por el lado de Fuerza Amarilla, la ideas no eran claras. Tenían más voluntad para buscar el gol que rompa la paridad pero los pases no eran claros.



El partido decayó en su calidad promediando el minuto 60. El juego cortado fue notorio en el campo de juego y las pocas oportunidades en las áreas no fueron aprovechadas por los equipos. Pese a ello, existía un cierto dominio celeste.

Inicia la etapa complementaria... entre Fuerza Amarilla 1 VS Macará 1 con cambio en los Aurinegros sale Carillo y entra Byron Cano



Al 68', Armando ' la Bomba' Gómez se perdió una chance clara para marcar. Tras quedarse con un rebote en el área del arquero Fernández, el volante ambateño quedó mano a mano con el portero amarillo pero su remate se fue por encima del horizontal. Sin embargo, minutos después, al 70', el exLiga de Loja tuvo su revancha y aprovechó un pase largo para marcar el segundo gol del Macará.



La 'Bomba' Gómez se internó por derecha en solitario e ingresó al área de Fuerza Amarilla. Cuando se acercaba el central, Gómez sacó un potente remate con pierna derecha y venció al arquero Fernández.



El segundo tanto para la visita dejó sin reacción a Fuerza Amarilla. El cuadro macheleño intentaba generar peligro pero su juego en conjunto era ineficiente. Ángel Gracia no tenía suerte en el arco rival.



Macará controló mejor el esférico en los minutos finales y sin presionar en campo rival se daba modos para presionar en el arco de Fuerza Amarilla. El técnico Paúl Vélez mandó a la cancha a Diego Benítez y Jairo Padilla para refrescar líneas y sostener la ventaja en el marcador.



Igual que la primera mitad, todo parecía que el triunfo estaba asegurado para la visita, pero al minuto 90 el árbitro Franklin Congo dictaminó un penal en el área del Macará. La sanción fue reclamada por el cuerpo técnico de la visita pero Byron Cano, que ingresó en el segundo tiempo, cambio el penal por gol al minuto 92.



El partido fue dirigido por Franklin Congo. Línea 1 Ricardo Baren y Línea 2 Luis Gonzalez.