¿Por qué eligió la Juventus?: las 13 frases de Cristiano Ronaldo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cristiano Ronaldo fue presentado como el refuerzo estrella de la Juventus para la temporada 2018/19, club en el que jugará al menos hasta junio de 2022, luego de una transferencia que involucró más de USD 130 millones.

En conferencia de prensa, el delantero portugués habló sobre por qué eligió al club italiano, le dejó un mensaje a los aficionados del Real Madrid, su exclub, y a algunos de sus colegas.



La decisión de arribar a la Jueventus



"Pienso en el día de hoy y no en el futuro. Me gustan los desafíos, como he hecho en toda mi carrera, que ha sido un auténtico sueño".



"No he tenido otras propuestas de ningún otro equipo. Fue la única".



"Me gusta experimentar otras cosas. Nunca he tenido las cosas fáciles".



"¿Volver al Sporting? Lo tengo en el corazón, pero no puedo decir nada".



"Empezaré a entrenarme el 30 de julio y quiero estar en el primer partido de la Serie A".



"Es un reto muy interesante. Quiero ser un ejemplo dentro y fuera de la cancha, en los entrenamientos, en ayudar a los jóvenes".



"Me voy a preparar bien. No tengo nada que demostrar a nadie. Me gustan los desafíos y no me gusta estar cómodo. He hecho historia en el Manchester y en el Real Madrid y lo quiero hacer aquí. La suerte se busca y seguro que las cosas saldrán bien".

La despedida del Real Madrid



"No creo que estén llorando. Mi historia en el Real Madrid ha sido brillante. Es una nueva etapa en mi vida y la otra ha terminado".



Mensaje a sus colegas



"Los jugadores de mi edad van a China o Qatar"



"No soy como los que piensan que con 32 o 33 años piensan que su carrera deportiva ha terminado"

Balón de Oro y la rivalidad con Lionel Messi



"Nunca había pensado ganar cinco Balones de Oro. Siempre quiero ganar y ser el mejor. No me quita el sueño. Las cosas pasan, pero si era difícil ganarlo en el Real Madrid, también lo puedo ganar aquí".



"No tengo rivalidad con los jugadores. No me comparo con nadie".



"Gozan de la rivalidad con Messi, pero cada uno defiende su camiseta. Veremos quien gana".