Francisco Silva salió de la concentración y no estará en la final contra Emelec

El capitán y líder de Delfín, Francisco Silva, se perdió la segunda final del campeonato nacional, ante Emelec.

El paraguayo salió de la concentración la noche del 13 de diciembre, un día antes del juego.

Hubo rumores sobre su salida. Por un lado se decía que se debía a una supuesta falta disciplinaria, por otro se hablaba de un supuesto acuerdo previo con Emelec. La versión de la directiva es que el zaguero sufrió una lesión. No obstante, al final del partido, el DT Guillermo Sanguinetti aseguró que el deportista fue separado del plantel por un acto de indisciplina.



Sobre su supuesta vinculación con Emelec, el zaguero enfáticamente dijo que es una mentira, aunque admitió que su empresario maneja algunas opciones para permanecer en el país. “Mi contrato con Delfín termina en diciembre. Tengo que hablar con los dirigentes para ver si sigo o no. Quiero terminar bien con Delfín, pero una lesión me deja fuera. El lunes o martes defino si sigo en el país o me voy al exterior”.



“Ayer en el último entrenamiento, sufrí una molestia en el abductor que me deja fuera de la final. Hablé con el profe (Guillermo Sanguinetti) para dejar la concentración anoche, porque me sentía mal”, explicó el zaguero guaraní, que en esta temporada ha jugado 40 partidos con los mantenses y anotó dos goles.



“Desde ayer estoy llorando, porque por dentro estoy muerto por no jugar esta final”, continuó Silva, quien lleva cuatro temporadas en Delfín, club al que llegó el 23 de febrero de 2014, procedente del club asunceño Independiente de Campo Grande.



Este año el jugador estuvo envuelto en polémicas personales, tras la separación de su esposa y su romance con la participante de un reality de televisión. Silva, de 27 años, dijo que va a estar acompañando a sus compañeros en el camerino y confía en que van a consagrarse campeones en el Jocay. “No hay problemas con mis compañeros, ellos están tranquilos y sé que vamos a dar la vuelta. Voy a estar en el vestuario para darles apoyo, porque soy el capitán de Delfín”.