El francés más uruguayo: Griezmann juega contra su 'segundo país' 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con su perfecto español y su inseparable mate, podrá parecer que Antoine Griezmann se equivoca de bando en los cuartos de final del Mundial que disputan Francia y Uruguay el viernes. Y es el que el delantero galo tiene medio corazón conquistado por la pequeña nación sudamericana.

"Uruguay es mi segundo país", dijo en declaraciones difundidas por el portal de la FIFA. "Es una nación y un pueblo que a mí me encantan. Tengo muchos amigos allá, va a ser estupendo jugar este partido y un momento muy intenso en el aspecto emotivo".

La carrera de Griezmann estuvo marcada desde los inicios por encuentros decisivos con referentes y compañeros uruguayos que le contagiaron no solo costumbres y sentimientos, sino también un modo particular de entender y practicar el fútbol. En particular el técnico Martín Lasarte le dio un impulso decisivo en la pretemporada de 2009 al apostar por él para completar el plantel de la Real Sociedad.

El azar, como en todo romance, hizo su aporte. El uruguayo necesitaba reemplazar a un extremo izquierdo y el del filial estaba lesionado, así que llamó a su sustituto: Griezmann. Pero el delantero convenció y Lasarte pidió al club que se lo quedara. "Me pareció muy serio, concentrado y técnicamente talentoso", recordó el técnico hace unos años en diálogo con dpa.

Ya como "niño mimado"del plantel coincidió también con Diego Ifrán o con Carlos Bueno, que junto con Pablo Balbi, preparador físico del club vasco, le enseñaron a tomar mate, la típica infusión rioplatense. Griezmann no la abandonó nunca más. "Siempre ha habido al menos uno o dos uruguayos en mis clubes", contó el delantero de 27 años.



En su nuevo club, el Atlético de Madrid, coincidió desde 2014 con Christian Rodríguez, José María Giménez y Diego Godín, sus principales obstáculos al gol el viernes en Nizhni Nóvgorod. En particular con Godín, capitán y referente de Uruguay, construyó una amistad que lo llevó incluso a nombrarlo padrino de su hija. "Es un gran amigo. Estoy siempre con él, dentro y fuera de la cancha", dijo el francés.

Griezmann admira la legendaria garra charrúa y considera haber complementado su técnica de típico delantero europeo con "un estilo de juego uruguayo, un poco como (Edinson) Cavani", a quien llegó a describir como "el mejor delantero".



El espíritu y el juego de la Uruguay de Óscar Tabárez le recuerdan por eso a lo que vive en primera persona en el Atlético de Madrid. "Mucha solidez atrás y a por todas arriba", analizó. Es la definición de lo que le espera el viernes, cuando hará frente a una defensa inexpugnable que en Rusia recibió solo un gol en cuatro partidos.

La relación íntima del astro francés con Uruguay fue tema recurrente de bromas y comentarios en la base celeste en Nizhni Nóvgorod. Luis Suárez, que pudo haber recibido a Griezmann como compañero en el Barcelona, puso hoy límites al tema. "Por más que diga que es medio uruguayo, es francés. Y no sabe lo que es el sentimiento de un uruguayo", respondió a una pregunta sobre Griezmann. "No sabe la entrega y el esfuerzo que hacemos los uruguayos desde chicos para triunfar en el fútbol con tan pocas personas que somos". También el centrocampista Nahitan Nández recibió una consulta sobre el mismo tema, pero respondió con más humor. "Es bastante uruguayo", dijo sobre Griezmann. "Lo único que puedo decir es que se porte bien dentro de la cancha y que se acuerde de que es medio uruguayo". Es posible que Griezmann tenga que olvidarlo durante esos 90 minutos, que ponen en juego un lugar en semifinales de un Mundial. Lo que está claro es que, cuando pase el partido, el astro francés tendrá motivos de alegría gane quien gane.