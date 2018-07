Posible fractura vertebral para Nibali

LEA TAMBIÉN

El italiano Vincenzo Nibali, que podría sufrir una fractura vertebral, acudió a someterse a exámenes complementarios tras su caída en la duodécima etapa del Tour de Francia, este jueves 19 de julio del 2018, en Alpe d'Huez.

Nibali fue examinado en un primer momento en el centro médico del Tour, instalado tras la llegada, antes de dirigirse al hospital de Grenoble.



El médico del equipo Bahrein, Emilio Magni, sospecha que puede haber una fractura vertebral, sinónimo de probable abandono para el vencedor del Tour de 2014.



Nibali cayó a 4 kilómetros de la meta, en una confusión difundida por la imágenes de televisión que mostraban bengalas, motos y público, cerca del siciliano.



El italiano retomó la bicicleta y terminó la etapa en la séptima plaza, a solo 13 segundos del vencedor, el galés Geraint Thomas.



“Bardet estaba delante con diez segundos de ventaja, con motos entre él y el grupo del maillot amarillo” , explicó Nibali.



“Cuando Froome aceleró, seguí pero hubo una ralentización y me encontré en el suelo. No entiendo qué pasó”, dijo el italiano, dejando entrever que pudo ser una moto lo que causó su caída.



“Tenía buenas sensaciones, mis piernas me respondían. Mi primer ataque, era para probar a mis rivales. Pero había previsto intentar de nuevo atacar cerca de la llegada”, añadió el italiano.



Tras la llegada, su equipo pidió en vano que fuera clasificado con el mismo tiempo que el grupo en el que estaba en el momento del incidente, apoyándose en un precedente de Froome en la etapa del Ventoux en el Tour de 2016, tras una caída provocada por una moto.



En la clasificación general, el 'Tiburón de Messina' ocupa la cuarta plaza, a 2 minutos y 37 segundos de Geraint Thomas.



“Esto pude pesar cuando hay tanto público. Es una pena” , comentó Vincenzo Nibali.