Foton Gratour propone opciones para la movilidad

Si bien Foton es una marca principalmente conocida en el medio local por su gama de camiones de diferentes tonelajes, también tiene presencia en el mercado de vehículos de pasajeros, con furgonetas homologadas para transporte escolar e institucional.

No obstante, el fabricante chino quiere incursionar en un segmento que considera tiene mucho potencial en el mercado nacional. Se trata de las minivan, que pueden tener múltiples aplicaciones en el ámbito privado y representan una interesante alternativa de movilidad dentro de la ciudad.



Con ese objetivo, Foton introdujo al país el flamante modelo Gratour, cuyas principales cartas de presentación son un diseño compacto, gran habitabilidad y una notable economía de operación.



Con 4,20 metros de longitud, 1,68 m de ancho y 1,87 m de alto, la Gratour hace gala de un óptimo aprovechamiento del espacio interior, pues tiene capacidad para 11 pasajeros en disposición 2+3+3+3. Esto le confiere una importante ventaja competitiva respecto de otros modelos similares disponibles en el mercado, pues iguala el número de puestos de furgonetas de mayor tamaño y precio.



Es también un modelo versátil, pues cuenta con puertas corredizas de ambos lados para acceder a las tres filas posteriores. En caso de que no todas las plazas estén ocupadas, los asientos pueden abatirse para en su lugar colocar equipaje o cualquier tipo de carga.



En cuanto al diseño, la Foton Gratour exhibe una armónica combinación de líneas rectas y curvas que configuran una apariencia moderna, en la que la intención del fabricante por maximizar la habitabilidad y la eficiencia aerodinámica queda en evidencia.



En el interior el diseño es sencillo pero práctico. La posición de conducción ofrece múltiples opciones de regulación y resulta cómoda a pesar de que el pedal del acelerador está algo corrido hacia la derecha. Esto sería un problema si existiera túnel de transmisión en la parte delantera, pero al estar el motor y la caja situados debajo de los asientos del conductor y su acompañante, el espacio bajo el tablero de instrumentos queda libre.



La Gratour recibe el impulso de un motor de gasolina de 1 206 cm³, con cuatro cilindros y 16 válvulas, capaz de entregar una potencia de 84 caballos a 6 000 revoluciones y un torque de 112 Nm a 4 400 rpm. Estas cifras pudieran parecer escasas para un vehículo con capacidad para 11 pasajeros, pero le permiten ofrecer un desempeño aceptable en trayectos urbanos, incluso cuando está cargado.



Es importante tener en cuenta que, a diferencia de otros vehículos, su finalidad es transportar a una mayor cantidad de personas de manera cómoda y segura, y ahí la velocidad no es la primera prioridad del fabricante.



Foton del Ecuador, distribuidor de la marca, da cuenta de que la Foton Gratour ofrece un rendimiento de combustible promedio de 37 kilómetros por galón. Esto implica que un tanque lleno de 12 galones (45 litros) le brinda una autonomía de operación cercana a los 450 km.



A ello contribuye el bajo peso del vehículo, pues declara un peso vacío de 1 130 kilos, que es equiparable al de un sedán o un SUV compacto para cinco pasajeros.



En materia de equipamiento, cuenta con frenos ABS, aire acondicionado delantero y posterior, aros de aluminio de 14 pulgadas, faros neblineros y bloqueo central de puertas con accionamiento por botón desde la llave, como los elementos más destacados.



Foton del Ecuador considera que la Gratour cumple a cabalidad roles tales como vehículo para familias numerosas, vehículo de uso compartido (en el contexto de la restricción por el sistema pico y placa, por ejemplo) o para recorridos de carácter privado.



Más adelante, también estarán disponibles una variante de carga de la Gratour y una versión pick-up. Ambas estarán orientadas a emprendimientos productivos que impliquen labores de reparto de mercaderías dentro de la ciudad.