Fiscalía colombiana cita a futbolistas acusados de violación

La Fiscalía General de Colombia citó a cinco jugadores del club de fútbol Independiente Santa Fe para un trámite de reconocimiento por parte de una mujer que a comienzos de este año los acusó de haberla violado, informaron hoy medios de prensa en base a fuentes judiciales.

La diligencia fue programada para el viernes pasado pero no se pudo efectuar porque la mujer no acudió a la citación, mientras que los futbolistas, cuyas identidades no fueron reveladas, sí se presentaron en las oficinas del ente judicial. Según medios de prensa como las cadenas de radio Caracol y RCN, la Fiscalía tiene intenciones de archivar el caso, pues la mujer ha desistido de mantener la denuncia.



El caso fue abordado por la prensa a mediados de este año, aunque ocurrió en febrero en medio de las celebraciones del equipo de fútbol bogotano por haber obtenido la Súper Liga colombiana. La denuncia instaurada por una prostituta señala que el hecho ocurrió el 1 de febrero, cuando los futbolistas festejaban en un hotel el triunfo en la Súper Liga, una competición que enfrentó a los ganadores de los torneos Apertura y Clausura de 2016, Independiente Medellín y Santa Fe, respectivamente.



Según una nota publicada por el diario 'El Espectador' en julio, el día de los hechos "se instauró ante la Fiscalía una denuncia que relaciona a jugadores del equipo rojo con un caso de posible violación contra una trabajadora sexual". La mujer manifestó que aceptó tener relaciones sexuales con un jugador, quien le dio dinero por ello, pero que después llegaron otros futbolistas y la forzaron a tener sexo, tras la cual se negaron a pagarle.



El periódico se refirió en esa nota a versiones de prensa que indicaban que la denuncia había sido retirada por la mujer a cambio de dinero,aunque directivos de Santa Fe han insistido en que el club no buscó un arreglo con la mujer. RCN Radio señaló que la diligencia de reconocimiento de los jugadores será reprogramada, pero anticipó que la Fiscalía se inclina por archivar el caso porque la mujer que inicialmente instauró la denuncia ha manifestado que no quiere seguir adelante con el proceso judicial.