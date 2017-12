Cinco figuras del FC Barcelona que están al borde del 'adiós' 

El FC Barcelona tiene grandes pretensiones para el cierre de temporada y está bien encaminado: es líder en la liga española (le lleva 9 puntos de ventaja a su escolta Atlético Madrid), es candidato en la Champions League (en febrero abrirá su llave de octavos de final ante el Chelsea) y también en Copa del Rey (se medirá en enero con el celta, también por octavos).

Pero Ernesto Valverde, perfeccionista, cree que siempre hay algo que retocar y existen presiones para que algunos futbolistas abandonen la institución en el actual mercado de pases. Hay cinco apuntados y sus salidas son inminentes: Javier Mascherano, Arda Turan, Rafinha Alcántara, Gerard Deulofeu y Aleix Vidal.



Con mucho dolor, el argentino dejó en claro públicamente que se terminó su ciclo como futbolista del Barça y, mientras disfruta de unas mini vacaciones en su país, apronta su arribo al Hebei Fortune chino, donde será dirigido por el Ingeniero Manuel Pellegrini y será compañero de su compatriota Ezequiel Lavezzi. Su intención de cara al próximo semestre es clara: adquirir rodaje para llegar en la mejor condición al Mundial de Rusia.



El caso del turco es, quizás, el más complicado. El ex Atlético Madrid tiene uno de los salarios más altos (ronda 5 millones de euros) y no resignaría eso tan fácilmente. El Besiktas lo pretende y en el club catalán, donde saben que no tiene lugar en la consideración de Ernesto Valverde –con quien ni siquiera sumó minutos-, esperan que prosperen las negociaciones.



Rafinha Alcántara sabe que debe elevar su nivel y adquirir continuidad para mantenerse con chances de estar presente con Brasil en la próxima Copa del Mundo. El posible destino es el Celta de Vigo, donde ya estuvo a préstamo en el pasado (temporada 2013/2014). En los próximos días podría quedar sellado un acuerdo entre las partes.



Los últimos dos jóvenes futbolistas son buscados por un mismo equipo: el Inter de Milán. Si bien Deulofeu quería acabar el año deportivo en Barcelona, la recuperación de Ousmane Dembélé le quitaría protagonismo y podría aceptar una cesión hasta 2019 y así regresar al fútbol italiano (ya estuvo en el AC Milan). Vidal, que viene de marcarle al Real Madrid, cuenta con chances de ser vendido a los interistas, al Atlético Madrid o al Sevilla.



Mientras los directivos del Barça gestionan las salidas, también empezaron a tratar las inminentes renovaciones de Sergi Roberto y Gerard Piqué (programadas para 2018) y aguardan la despedida de Mascherano para cerrar la contratación del defensor colombiano del Palmeiras, Yerry Mina.