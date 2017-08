Tres entrenadores opinan sobre las razones de la caída de Ecuador en el ranking FIFA

Ecuador sigue en caída libre en el ranking de la FIFA, un escalafón que llegó a ubicarlo en el Top 20 mundial a inicios de este 2017.

La Tricolor dejó de lado su protagonismo en la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018. En la actualidad se ubica sexto y fuera de la zona de repesca, con una cosecha de seis victorias, dos empates y seis derrotas.



Según el entrenador Homero Valencia, existen varios factores que explican este hecho, pero entre los principales está que Ecuador no cuenta con un buen número de jugadores en las principales ligas de Europa.



“Ese ranking nos debe demostrar la calidad de jugadores que tenemos actuando profesionalmente”. Añadió que en la Serie A ecuatoriana, un 50% de los clubes participantes presenta serios problemas económicos, una característica que es más común en la Serie B y se generaliza en la Segunda categoría.



“Esas dificultades reflejan que el país no cuenta con una buena formación de jugadores de exportación. Si no tenemos las mejores ligas, no podemos ser competitivos”. Para Homero Valencia, solo Antonio Valencia y Christian Noboa demostraron la madurez necesaria para consolidarse en la competencia europea, algo que Felipe Caicedo aún no logra.



“Felipao dio un salto de calidad muy joven, pero no tuvo una consolidación. Lastimosamente el jugador ecuatoriano madura tarde, a los 23 años. No podemos llevarlo a los 18 o 19 años a Europa, porque después no terminan siendo el jugador que esperamos”, explicó.

Para el entrenador Giovanni Mera, esta caída en el ranking refleja un mal manejo en la dirección técnica de la Selección. “El actual seleccionador cree que tiene toda la verdad y no ve que el jugador se siente desprotegido y amenazado. Los jugadores no sienten confianza porque en cada convocatoria lleva a sus preferidos y no selecciona a los mejores”.



Mera añadió que el entrenador debe ser incluso carismático para ganarse la confianza de sus dirigidos y puso el ejemplo de Hernán Darío Gómez cuando estaba al mando de la Tri. “El ‘Bolillo’ sabía cómo unir al equipo y era muy inteligente para sacar el mejor rendimiento de sus jugadores. Hoy veo un equipo desunido y sin confianza”.



Para Horacio Gesta, exentrenador de la Universidad San Francisco por 15 años, la Selección no solo perdió en el ranking, sino que se complicó seriamente para ir al Mundial de Rusia. “Empezó notablemente la eliminatoria pero luego se fue quedando. Enfrentará a un Brasil clasificado y tengo la esperanza de que mejore y se clasifique”.



Según él, a Gustavo Quinteros se le presentó un serio problema al repatriar a los jugadores que militan en el fútbol internacional, debido a que no tiene tiempo para entrenar y conformar un equipo. “Dejó de ser entrenador para convertirse en seleccionador y motivador, pero es el mal de todas las selecciones y hay que saber asumirlo”.



Para Gesta, el recambio que venga en la Tricolor aún no se lo puede medir en su jerarquía, ya que es un proceso que va a durar algunos años. Invitó al resto de clubes a emular los proyectos que emprendió Independiente del Valle, para cultivar nuevos jugadores que nutran a la selección.



Brasil recuperó la primera posición del ranking mundial de la FIFA, un mes después de haber sido destronado por Alemania, según la clasificación publicada el 10 de agosto de 2017. La 'verdeamarelha' de Neymar recupera de esta forma una plaza con respecto a la clasificación de julio y lo hace reemplazando a Alemania, que cae a la segunda posición. Argentina permanece tercera.



También repiten posición Chile y Colombia, en el puesto 7º y 8º respectivamente, mientras México sube dos plazas (14º) y Perú cae una (15º).



Polonia alcanza el quinto lugar, "la mejor posición de su historia", precisó la FIFA, "aprovechando la caída de dos puesto de Portugal", que se queda en la sexta posición. Uruguay no presenta mayores novedades y permanece en el puesto 17 º.



En la trigésima segunda ubicación aparece Ecuador con 791 puntos. Con respecto al escalafón del mes anterior, la Tri descendió un puesto.