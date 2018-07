La FIFA investiga a Domagoj Vida tras el triunfo de Croacia sobre Rusia

LEA TAMBIÉN

La FIFA anunció este domingo 8 de julio del 2018, que está investigando la celebración del croata Domagoj Vida, después de la publicación de un video en el que dedica la victoria de su selección contra Rusia en cuartos de final del Mundial 2018 a Ucrania.

Tras la clasificación de los croatas, el jugador de 29 años gritó "¡Gloria a Ucrania!" en un video publicado por el exinternacional croata Ognjen Vukojevic. Los dos jugadores jugaron durante su carrera en el Dinamo de Kiev, club emblema del fútbol ucraniano.



En ese video, Vukojevic añadió: "¡Esta victoria es por el Dinamo (Kiev) y por Ucrania! ¡Adelante Croacia!".

Pásamos del Xhaka y Shaquiri haciéndole gestos nacionalistas a los Serbio a Domagoj Vida de Croacia dedicándole el triunfo a los Ucranianos tras vencer a Rusia (evidentemente relacionados con el conflicto Ucrania-Rusia)pic.twitter.com/fATIQJB7E2 — Vahoos Gorkasovic (@Vahooos) 8 de julio de 2018

Preguntada por la AFP, la FIFA declaró que estaba "revisando diferentes resúmenes del partido así como otros elementos relativos a la cuestión".



"Hasta que no hayamos analizado todas las informaciones disponibles no haremos más comentarios", añade la organización que dirige el fútbol mundial.



"¡Gloria a Ucrania!" es un eslogan de la revolución proeuropea que llevó a la destitución del presidente ucraniano pro ruso Viktor Yanukovich en 2014 y a una enorme crisis en la relación entre ambos países.



El Kremlin oficializó después la anexión de Crimea y los combates entre las fuerzas ucranianas y las fuerzas pro rusas provocaron la muerte de 10 000 personas.



Parlamentarios rusos pidieron a la FIFA sanciones duras contra Croacia.



"Actos así deberían ser castigados", declaró Dmitry Svischyov, miembro del comité parlamentario sobre Deporte, a la agencia oficial RIA Novosti. "Los lemas políticos, nacionalistas y racistas no son bienvenidos en el Mundial", dijo.



Vida declaró a la prensa rusa que no tenía intención de atacar al país anfitrión del Mundial. "Me encanta el pueblo ruso, era únicamente una broma", afirmó.