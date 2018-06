Alonso: 'Nakajima hizo una vuelta extraordinaria y no hacía falta mejorarla'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El español Fernando Alonso, integrante del equipo Toyota Gazoo Racing, junto a Sébastien Buemi y Kazuki Nakajima, ha celebrado la vuelta rápida de este último, que a la postre ha dado la pole al Toyota TS050 Hybrid número #8 de cara a las 24 Horas de Le Mans, que se celebrarán el sábado 16 de junio del 2018.

"Kazuki hizo una vuelta extraordinaria al principio, y ya no hacía falta ir a mejorarla, así que todo el mérito para él y espero que saliendo desde delante primero y segundo (los dos Toyota) podamos hacer una buena carrera", ha deseado al finalizar esta madrugada de jueves la tercera y última sesión clasificatoria.



"Sabemos que la pole no cuenta mucho en una carrera de 24 horas, pero la preparación ha sido la necesaria, la buena. Y ahora solo faltan 24 horas por delante", ha añadido.



Sobre las sesiones para la clasificación, con poca lluvia al final de la tercera, Alonso ha señalado: "Hemos tenido un poco de todo. Al final, era lo que queríamos: intentar probar en las máximas condiciones posibles y lo hemos logrado. No quería subirme al coche en carrera en caso de lluvia y que fuese la primera vez que me subía, así que ha sido productiva la sesión".



"Estoy Listo. Yo creo que hemos hecho todo lo que se puede hacer, más vueltas, más experiencia siempre viene bien, pero es lo que hay. Llevo sólo seis meses en el equipo, pero he pilotado de noche, de día, en lluvia, en seco, he hecho miles de kilómetros en Motorland, en Portimao, hemos ganado la carrera de Spa, hemos hecho los ensayos aquí... por lo tanto, de cara a intentar las 24 Horas hemos hecho todo, todo lo posible", ha resumido.



"Si es suficiente o no, lo veremos el domingo por la tarde, pero estamos contentos de cómo ha ido todo", ha añadido el piloto, que ha vuelto a enfatizar su alegría porque Toyota "ha copado las dos posiciones de arriba en la lucha por la pole. Fue el objetivo ayer y hoy, pero esto sólo es la preparación para la gran carrera larga, con 24 horas".



Además, ha señalado: "La carrera es extremadamente larga y difícil, así que tenemos que ir con mucho respeto. Se progresa en cada vuelta. Ha sido importante hacer vueltas en condiciones de lluvia y de noche, probablemente las más difíciles. Descubriremos muchas cosas. Nunca puedes planear una carrera de 24 horas. Encontraremos cosas inesperadas, así que estamos preparados para cualquier cosa".