Felipe Mejía sufrió una lumbalgia y su viaje a Paraguay está en duda

Felipe Mejía no se entrenó con el equipo de Independiente del Valle por una lesión en la zona lumbar. El delantero esmeraldeño sufrió una molestia durante el calentamiento previo al juego ante Deportivo Cuenca.

Ramiro Ballagán, médico del club, le confirmó a este diario que Mejía sufrió una lumbalgia. Este lunes 6 de febrero el futbolista se realizó una resonancia magnética. Con estos estudios, el cuerpo médico busca descartar una lesión más grave.



Por ahora no está descartado para el viaje a Asunción, para el juego ante Olimpia, por el partido de vuelta de segunda fase de la Libertadores.



El DT dijo esperará hasta la tarde de este 6 de febrero los resultados y tomará una decisión. El estratega colombiano podría dejarlo fuera en el caso de que no se entrene este martes 7 de febrero.



Este lunes el equipo se entrenó tenía previsto hacer fútbol con los jugadores que no disputaron el juego ante Deportivo Cuenca. Además aprovechó para probar a los juveniles que pueden ser variantes ante el equipo de Pablo Repetto.