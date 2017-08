Felipe Caicedo celebró con la Lazio el título de la Supercopa de Italia 

La Lazio ganó la Supercopa de Italia al sorprender a la Juventus (3-2) en los últimos segundos, el pasado domingo, 14 de agosto del 2017, en el Estadio Olímpico de Roma. El ecuatoriano Felipe Caicedo estuvo en la banca de suplentes y publicó un video en su cuenta de Twitter celebrando con sus compañeros 'biancazzurri'

En gran forma, la Lazio se había puesto por delante gracias a un doblete de Ciro Immobile (31 penal y 52) , antes de que Dybala inscribiera el suyo en los minutos finales (85 y 90, de penal). Algunos segundos más tarde el joven Alessandro Murgia marcó el tanto definitivo para los Biancocelesti, justo antes del final (90+3) .



El equipo de Simone Inzaghi se impuso por la primera vez ante la 'Juve' desde enero de 2013, poniendo fin a una serie de siete derrotas consecutivas, para ganar su cuarta Supercopa, la primera desde 2009.



Globalmente los Biancocelesti dominaron al vigente seis veces campeón de Italia, pero la eficacia juventina provocó un final de infarto. El Lazio levantaba prácticamente el trofeo en el 85, pero apareció Dybala, primero con una falta desde 30 metros y luego con un penal.



Finalmente el belga Jordan Lukaku centró desde la izquierda para que Murgia, que acababa de entrar, evitara la prórroga. Debilitada por la marcha de Alessandro Bonucci al Milan, la defensa de la Juventus no mostró el poderío que acostumbra.



El legendario Gigi Buffon, abandonado por sus centrales, se vio obligado a cometer penal sobre Immobile, que no falló. Luego el arquero italiano se recuperó con una doble parada sobre Basta y Lucas Leiva (34) , pero no pudo hacer nada ante un cabezazo de su compañero de selección Immobile.