La FEF le quitó un punto al Aucas y la directiva apeló la sanción

Todo el problema empezó por un correo electrónico que rebotó. El área contable de Aucas envió un mensaje vía e-mail a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El problema ocurrió porque el correo rebotó y la FEF argumentó que el club no ha presentado roles de pago y las planillas del Seguro Social.



Por eso, el organismo le quitó un punto a ‘Papá’ en la tabla de posiciones de la Serie B. La sanción la aplicó la Comisión Disciplinaria.



Galo Sánchez, presidente de la Comisión, explicó que no se hizo el trámite en el plazo debido y por eso se procedió a sancionar al Aucas. También Olmedo y Liga de Portoviejo recibieron el mismo castigo.



En el entrenamiento del club se informó a los futbolistas del problema ocurrido. Según Jaime Bowen, directivo del club, ayer mismo se presentó la apelación en la FEF. “Lo que hicimos fue presentar los detalles del correo electrónico que rebotó. Hemos presentado en físico los roles de pago. Confiamos que nos devuelvan el punto la próxima semana”, manifestó Bowen.



Al DT Darío Tempesta tampoco le cayó bien la noticia del punto. En la práctica de esta mañana conversó con los futbolistas sobre la urgencia de conseguir una victoria ante Olmedo para no distanciarse de los punteros del campeonato. Con el punto restado, Aucas se quedó a 11 unidades del Santa Rita, el puntero, y a 10 del Técnico Universitario, el segundo. “Vamos a seguir en la pelea.



Faltan 17 fechas y las posibilidades están intactas. Confiamos que el grupo se recuperará con un buen resultado ante Olmedo”, agregó Bowen.