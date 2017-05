La FEF puso fecha para todos los partidos diferidos del campeonato

Barcelona Sporting Club, Emelec, Liga de Quito y Universidad Católica, son los equipos que difirieron partidos, debido a su participación en los torneos internacionales. La Ecuafútbol fijo fechas para todos esos encuentros.

Emelec, con tres juegos por disputar, es el equipo que más diferidos tiene. Fue este club el que propuso las fechas, que también fueron acogidas por los demás equipos. Los eléctricos se clasificaron a los octavos de final de la Copa Libertadores.



Barcelona que está en la misma competencia, debe pagar dos partidos. Al igual que su rival de barrio, los canarios están en los octavos de final de la Libertadores.



Universidad Católica, difirió hoy 30 de mayo, su partido ante River Ecuador que debe disputarse por la fecha 18 del campeonato. Eso debido a que aporta con tres jugadores a la selección nacional. Ese partido se suma al que pospuso ante Liga de Quito.



Estas son las fechas fijadas por la FEF:



Miércoles 14 de junio

Clan Juvenil vs Emelec



Miércoles 21 de junio

Macará vs Emelec

Liga de Quito vs Barcelona SC

U. Católica vs River Ecuador



Miércoles 28 de junio

Barcelona vs Emelec

U. Católica vs Liga de Quito