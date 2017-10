La FEF hizo públicos los nombres de los indisciplinados de la TRI

Énner Valencia, Joao Plata, Gabriel Cortez, Robert Arboleda y John Cifuente son los jugadores sancionados por indisciplina en la última concentración de la selección ecuatoriana. La Ecuafútbol hizo públicos los nombres de los futbolistas, tras las especulaciones que se generaron respecto al tema.

Mediante un comunicado que circuló en las redes sociales de la FEF, se menciona el nombre de los cinco jugadores, que antes se habían reservado. El presidente Carlos Villacís, evitó identificar a los indisciplinados, el pasado 12 de octubre.

Uno de los futbolistas que se había mencionado previamente, era Jefferson Orejuela. El propio jugador desmintió el hecho, cuando se le consultó sobre su supuesta participación en lo que fue la ‘fuga’ de la Casa de la Selección.

Orejuela desmiente que su nombre este entre los 5 jugadores implicados en la fuga de la casa de la sección mientras estaban concentrados. pic.twitter.com/E2OCzlJwVE — Jocelyn Vera (@jocelynvera95) 12 de octubre de 2017

Según resume el comunicado del organismo, el pasado viernes 6 de octubre, todos los jugadores recibieron una licencia después del almuerzo (16:00) y debían regresar a la Casa de la Selección, a las 22:00.



Todos habrían cumplido con esa orden, a excepción de Orejuela, que luego del licenciamiento viajó a su natal Ibarra. El jugador no pudo regresar a la Casa de la Selección a la hora indicada, debido a problemas de tráfico, según resume el departamento de prensa de la Ecuafútbol.



En el caso de los cinco sancionados, ellos habrían llegado a la hora indicada, pero a las 00:00 abandonaron –sin permiso- la concentración y regresaron a las 02:43, según resume el informe presentado por el jefe de seguridad, Jaime Lara.



Estos cinco futbolistas fueron suspendidos de forma indefinida, luego de la resolución que tomó el directorio de la FEF.





Este es el comunicado de la Ecuafútbol



“Una vez verificados y comprobados, como procede en estos casos delicados, los actos de indisciplina por parte de cinco jugadores de la Selección Nacional, la Federación Ecuatoriana de Fútbol precisa:



a) El viernes 06 de octubre los jugadores seleccionados luego del almuerzo, fueron licenciados a partir de las 16:00 (4 de la tarde) teniendo como límite para el ingreso a la concentración en la Casa de la Selección, las 22:00 (10 de la noche);



b) Los jugadores, a excepción de Jefferson Orejuela, cumplieron con regresar a la concentración a la indicada hora.



c) Luego los señores Énner Valencia, Joao Plata, Gabriel Cortez, Robert Arboleda y John Cifuente, a 00:00 (12 de la noche) abandonan la concentración, sin autorización, y retornan a las 02:43.



Estos eventos los comprueba el informe presentado por el Jefe de Seguridad, Coronel (sp) Ing. Jaime Lara López.



En el caso del jugador Jefferson Orejuela, que no se encuentra en la situación antes narrada, vale dejar especial constancia que éste, haciendo uso del permiso otorgado a todo el plantel a partir de las 16:00, se trasladó a Ibarra, y a su retorno sufrió consecuencias del tráfico que eran reportadas permanentemente al coordinador de la Selección, por lo que su atraso fue debidamente justificado, y su ingreso a la concentración fue en condiciones normales”.