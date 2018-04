La FEF volvió a fallarle al fútbol femenino

La Ecuafútbol se retractó y no cumplió con los ofrecimientos de hace cinco meses. En noviembre pasado, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a través de la Comisión de Fútbol Amateur, dijo que el Campeonato Nacional de 2017 tendría dos fases: Apertura y Clausura.

El Apertura se jugó en tres fines de semana de noviembre y coronó a Unión Española, club que viajó a jugar la Copa Libertadores en febrero pasado.



El Clausura, correspondiente al torneo 2017, debía desarrollarse entre abril y junio de este año. Sí comenzará hoy, pero el Campeonato del 2018.



El torneo contará con la participación de 12 clubes, los mismos que jugaron en el 2017 porque no hubo torneo de la Serie B el año pasado y como consecuencia nadie ascendió ni tampoco descendió.



La Comisión Nacional de Fútbol Amateur (Confa) tampoco ha establecido de manera clara cuál será la modalidad del torneo. Se limitó a conformar dos hexagonales. En cada llave jugarán partidos de ida y vuelta, lo que garantiza que cada club disputará 10 cotejos.



Quienes no se clasifiquen a la siguiente ronda despedirán a sus jugadoras hasta el próximo año porque ya no tendrán actividad.

A la segunda fase no se conoce cuántos clubes se clasificarán en cada serie, porque no se sabe si habrá dinero para un cuadrangular o para un hexagonal.

En el grupo A jugarán Unión Española de Guayaquil; Espuce, Universidad San Francisco, LDU-A de Quito; Carneras del Azuay y IK-9 de Santo domingo.



En el grupo B jugarán los equipos Ñañas, Quito FC y Espe de la capital, 7 de Febrero de Babahoyo; Talleres Emanuel de Santa Elena; y, Cumandá de Puyo.

Los dirigentes de los clubes están inconformes porque la Federación no les ha dado el dinero de los derechos de televisión del campeonato. El año pasado se les ofreció USD 5 000, pero desde noviembre no reciben ningún pago.



El contrato de las transmisiones de los partidos por televisión tiene una vigencia de cinco años sin ningún incremento ni revisión, cláusulas que los clubes aceptaron, en su mayoría.

El proyecto Ñañas

Ñañas, que en el 2016 ganó el Campeonato de la Serie B y en el 2017 debutó en la Primera A, enfrentará el torneo 2018 con el mismo plantel que obtuvo el subcampeonato nacional. “Desde diciembre nos hemos parado; el grupo ha seguido entrenándose y cumpliendo con otros proyectos”, afirma Fernanda Vásconez, capitana del club.



El plantel se entrena en el Complejo de la Empresa Eléctrica en Cumbayá , todos los días, de 18:00 a 20:00.



“Para el torneo de este año, firmamos un convenio con Aucas y vamos a jugar en el estadio del Sur cuando ellos jueguen de local sus partidos del Nacional”, añade Vásconez.



En esos dobletes, el club Ñañas promocionará sus campañas de equidad de género, “queremos que la gente se acostumbre a mirar el fútbol femenino y se olvide de gritar frases discriminatorias como ‘pateas como niña’”.



Como parte de su preparación ganó un cuadrangular que se organizó en Quito con los clubes de la capital.



Este año, logró el auspicio de Marathon Sports, empresa que equipará a todas sus categorías. “Tenemos escuelas formativas en los valles y la ciudad. Hemos formado un equipo de señoras, que participa en torneos amistosos. Cuando ellas tenían menor edad, no había torneos oficiales”.



Otra de las categorías que tiene atención es la Sub 17, que debía de participar en el Campeonato, que la FEF suspendió.