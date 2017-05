Federación de Ecuador busca endurecer Ley contra violencia en el fútbol

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que preside Carlos Villacís, buscará el endurecimiento de la actual Ley contra la violencia en el fútbol a través de la elaboración y presentación en los próximos días ante la Asamblea Nacional, de un nuevo proyecto.

"No se trata de una ley endeble, se trata de una ley dura que castigue con su máximo rigor a quienes no pueden ser calificados como aficionados sino como simples delincuentes", dijo Villacís en un comunicado de la FEF.



Por su parte, Víctor Mestanza, jefe de prensa de la FEF, precisó a Efe que, una vez elaborado el proyecto por el organismo rector del fútbol ecuatoriano, se esperará la ordenanza del Municipio de Guayaquil para, de inmediato presentarlo ante la Asamblea Nacional.



"Creemos que en una o dos semanas contaremos con la ordenanza municipal para la entrega inmediata del proyecto a la Asamblea Nacional, y una vez que allí se dé trámite, se entregará el Reglamento, que también ya esta listo, para que la aprobación sea rápida y se cuente pronto con esta Ley", precisó Mestanza.



Entre los últimos hechos de violencia en el fútbol local, figura el enfrentamiento entre fanáticos de Barcelona SC, durante el encuentro entre su equipo y Macará por la segunda jornada de la primera etapa en febrero pasado.



Fruto de los enfrentamientos, hubo heridos con armas corto punzantes, lo que desembocó en la detención de los agresores.

La FEF, los directivos de Barcelona SC, de la Policía local, del Ministerio del Interior, entre otros, se reunieron de inmediato y decidieron la creación de un proyecto de Ley para que este tipo de actos sean castigados con medidas más severas de las actuales.



En la reciente jornada del torneo, fanáticos de El Nacional lanzaron bengalas encendidas a la pista atlética por lo que la policía detuvo a tres de los implicados en ocasionar el desorden.



"La Ley debe evitar que este tipo de hechos sean considerados simples contravenciones y se penalicen como lo que son, delitos. Esta Ley por décadas ha dormido el sueño eterno y es ahora nuestra responsabilidad hacerla realidad", indicó el presidente de la FEF. "No vamos a permitir que se siga manchando de sangre al fútbol ecuatoriano y que se irrespete a las instituciones que lo organizan y lo practican", resaltó Villacís.