La FEF designó árbitros y horarios para la fecha 17

Delfín, puntero del torneo, tendrá la oportunidad de sacarle ventaja a uno de sus rivales directos, en la fecha 17 del campeonato. Los cetáceos se medirán a Independiente del Valle, que son segundos en la tabla.

Los manabitas suman 34 puntos, mientras que el equipo de Sangolquí tiene 32 unidades. Estos equipos son candidatos a ganar la etapa, cuando faltan cinco fechas para el final de la misma.



Ese será el partido más importante de la jornada, que se disputará entre el viernes 2 y el domingo 4 de junio. En esta fecha solo habrán cinco encuentros, porque el juego entre Liga de Quito y Universidad Católica quedó diferido.



Así quedó definida la fecha 17 del campeonato:



Viernes 2 de junio

Delfín vs Ind. Del Valle (15:00)

Estadio Jocay

Árbitro: José Luis Espinel

Línea 1: Flavio Nall

Línea 2: Douglas Bustamante



Emelec vs Fza. Amarilla (19:30)

Estadio George Capwell

Árbitro: Juan Albarracín

Línea 1: Luis Vera

Línea 2: José Alvarado



River vs Barcelona (19:30)

Estadio Christian Benítez

Árbitro: Diego Lara

Línea 1: Guilber Gracia

Línea 2: Jorge Párraga



Sábado 3 de junio

El Nacional vs Macará (16:00)

Estadio Bellavista

Árbitro: Franklin Congo

Línea 1: Marco Correa

Línea 2: Édison Vásquez



Domingo 4 de junio

Clan Juvenil vs Dep. Cuenca (12:00)

Estadio Rumiñahui

Árbitro: Carlos Orbe

Línea 1: Edwin Bravo

Línea 2: Jaime Jativa