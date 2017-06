La Federación Ecuatoriana de Fútbol ya eligió la firma que transmitirá el Campeonato Nacional

Francisco Pazmiño, de la cadena Fox Networks Group Latin América, estuvo en el estadio Capwell, el 22 de febrero, día que la Tri le ganó a Honduras en un amistoso. Él le había pedido una reunión a Carlos Villacís, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), pero su estadía en el escenario fue infructuosa. No pudo hablar con el directivo.

Fox Networks quiere ofertar por los derechos del campeonato de fútbol, desde el 2018, proceso que, inicialmente, está cerrado desde el 23 de noviembre. Pazmiño admitió a este Diario, desde Miami, que “no fueron invitados al concurso. Entendemos que los derechos del torneo a partir de 2018 no han sido aún oficialmente otorgados, por lo que esperamos tener la oportunidad de presentar nuestra propuesta”.



Sin embargo, eso no ha pasado. La FEF solo recibió cuatro propuestas (documentos a los que tuvo acceso este Diario) de las cinco empresas, una de ellas asociadas. Estas son: Lagardère, Win Sports Colombia con Directv Ecuador, Servisky SA y Tenfield-GolTV, las cuales se conocieron en una reunión en el edificio de la FEF en Guayaquil, a las 11:52, del 23 de noviembre del 2016.



Allí estuvieron el empresario Paco Casal, en representación de Tenfield; José Cárdenas; los miembros del Directorio, Diego Palma, del departamento de Marketing de la FEF; Juan Guzmán, asesor jurídico penal de la FEF, y Wendy Vera Ríos, notaria 37 del cantón Guayaquil. Esta última fue la encargada de abrir los sobres.



Las empresas propusieron cifras que van desde los USD 15 millones por año y llegan a los 300 millones, en los 10 años (2018-2027) que duraría el contrato. Una de las ponencias es repartir las ganancias con los clubes y la Ecuafútbol, entre el 18% y 75%. Esto último es lo que a su vez generó que la Ecuafútbol haya tomado una decisión, pero que aún no la ha hecho pública.



Las firmas Tenfield y la sociedad Win Sports-Directv son las que más atrajeron a los miembros del Directorio de la FEF, según uno de los directivos que prefirió mantener su nombre en reserva.

Win Sports ofrece compartir entre el 18% y 20% sobre los ingresos brutos generados por suscripción. Mientras que Tenfield, de Casal, ofertó USD 22 millones anuales de base, con un incremento de un 5% anual, y repartir los ingresos netos en un 75% para la FEF y el 25% para ellos.



¿Están adjudicados los derechos de TV? Los dirigentes de clubes como Esteban Paz, de LDU, y Tito Manjarrez, de El Nacional, dicen desconocerlo. Pero Villacís le admitió a este Diario que ya hay una decisión. “Somos empresas de derecho privado y hubo cinco empresas participantes. En reunión de Directorio, eso fue inédito, se abrieron los sobres de las empresas participantes y se vio a la ganadora. No hemos hecho público el nombre de la empresa porque hay un contrato con Gama y TC hasta fin de año. Ellos dijeron que respetaban y nosotros también”.



El uruguayo Paco Casal, principal de Tenfield, dijo en una entrevista para la radio CRE, a finales de enero, que él había ganado el concurso de adjudicación. Con eso, el campeonato se transmitiría por señal codificada, a partir del próximo año.

Carlos Alfaro Moreno, vicepresidente de Barcelona, confirmó esa información. “Este año seguimos igual y el próximo vamos con lo de (Paco) Casal, sería en pague por ver”.



¿Quién es Casal? Es un personaje polémico en el mundo del fútbol, que forjó su fortuna con la representación de futbolistas, hasta fundar Tenfield y GolTV, junto a Enzo Francescolli y otros exjugadores.



Villacís confirmó que la empresa seleccionada empezará pagando USD 22 millones y que el fútbol se transmitirá en TV pagada desde el próximo año. “Qué canal puede pagar los USD 21 millones que hoy cuesta? ¡Ninguno! En el mundo todo es TV paga. Si queremos que los clubes tengan mejores ingresos debemos ir por ese camino. De aquí al 2021 hablamos de ingresos por 40 a 50 millones. Eso por TV abierta no es posible”.



Las ofertas de las empresas incluían implementar canales exclusivos para transmitir los partidos de las Series A y B.



El dirigente reconoció que con la empresa ganadora están estableciendo cómo encontrar paquetes económicos que se puedan ofrecer entre USD 1 y 2. “Tenemos un año para no hacer todo al apuro. Debemos revisar el contrato porque todo el mundo quiere ver el fútbol”.

Otro de los que admitió que ya se escogió a la empresa es Álex De la Torre, vicepresidente de la FEF. Él dijo que “es la mejor propuesta. Había otras que tenían un 10% menos de lo que recibimos actualmente”.



Documento con las ofertas de las empresas para transmitir el Campeonato Nacional. CLIC AQUÍ.





RECTIFICACIÓN

A pedido de Directv Ecuador

“El motivo de la presente es solicitar, comedidamente, la rectificación de la nota periodística emitida a través del portal ElComercio.com, el 5 de marzo del año en curso, el cual informa sobre las ofertas que recibió la FEF, en el proceso de adjudicación de los derechos de transmisión del Campeonato Nacional de Fútbol 2018.

La nota señala textualmente que: La FEF solo recibió cuatro propuestas (documentos a los que tuvo acceso este Diario) de las cinco empresas, una de ellas asociadas. Estas son: Lagardére, Win Sports Colombia con DIRECTV Ecuador, Servisky S.A. y Tenfield-GolTV”.

En esta afirmación, hemos identificado un error el cual consideramos debe rectificarse, pues Directv Ecuador no ha participado en el proceso de licitación de los derechos de transmisión del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2018, junto a Win Sports Colombia, así como tampoco participó de forma independiente. Win Sports presentó su propuesta por sus propios medios y de forma independiente.

De la misma manera, la siguiente afirmación textual: "Allí estuvieron el empresario Paco Casal, en representación de Tenfield; José Cárdenas, por Win Sports y Directv; los miembros del Directorio, Diego Palma, del departamento de Marketing de la FEF; Juan Guzmán, asesor jurídico penal de la FEF, y Wendy Vera Ríos, notaria 37 del cantón Guayaquil. Esta última fue la encargada de abrir los sobres". Que efectivamente informa que José Cárdenas estuvo presente en la apertura de ofertas, sin embargo este no en calidad de representante de WIN Sports, sino en calidad de oyente y sin ninguna capacidad de negociar, aclarar o comprometer la participación de Directv Ecuador”.





Nota de la Redacción:

Este Diario se sostuvo en un informe de la Notaria titular Trigésima Séptima del cantón Guayaquil, abogada Wendy Vera Ríos. Allí dice que José Cárdenas estuvo como representante de Win Sports y de Directv. Se adjunta el documento.