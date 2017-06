La fecha 18 del torneo ecuatoriano se jugará solo con cuatro partidos

La fecha 18 del torneo nacional se jugará solo con cuatro partidos. La primera etapa del campeonato nacional entrará en su recta final y este fin de semana se disputarán partidos claves, aunque también se confirmaron los diferimientos de dos cotejos.

El Delfín luchará por mantenerse como líder invicto.

Así quedaron establecidos los encuentros:



Viernes 9 de junio

Estadio: Monumental Banco Pichincha

19:30 Barcelona SC vs. Clan Juvenil

Árbitro: Daniel Salazar



Estadio: Alejandro Serrano A.

20:00 D. Cuenca vs. El Nacional

Árbitro: Ángel Hidalgo

Sábado 10 de junio

Estadio: O. Atahualpa

16:00 Independiente del Valle vs. Liga de Quito

Árbitro: Luis Quiroz



Domingo 11 de junio

Estadio: 9 de Mayo

15:00 Fuerza Amarilla vs. Delfín

Árbitro: Carlos Orbe



Los partidos diferidos fueron Macará vs. Emelec y U. Católica vs. River Ecuador. Eléctricos y católicos decidieron aplazar estos cotejos porque cuentan con más de tres seleccionados.