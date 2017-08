FC Barcelona: ¿qué hacer con tanto dinero pero sin Neymar?

Con 222 millones de euros (USD 261 millones) ensanchando sus arcas, el FC Barcelona se enfrenta al reto de reemplazar a uno de los mejores futbolistas del mundo después del traspaso de Neymar al París Saint Germain que rompió el récord del mercado futbolístico.

La directiva del gigante catalán se encuentra bajo presión, sin mucho margen de reacción hasta el cierre del mercado el 31 de agosto. Aun así, todavía cuentan con una de las plantillas más talentosas del mundo liderada por Lionel Messi y Luis Suárez.



AFP Deportes analiza qué debe hacer el Barça para intentar ganar terreno a su gran rival y actual campeón de Europa, el Real Madrid.



Evitar la crisis post-Figo



La ausencia de Neymar afectará al juego pero también es un golpe psicológico: ver cómo uno de sus principales activos se va a una liga inferior es un lastre para su prestigio y un recuerdo de épocas que ya consideraba pasadas.



Los catalanes solían sufrir para mantener a sus estrellas, especialmente cuando el Real Madrid llamaba a la puerta. Luis Milla, Michael Laudrup y el fúnebremente recordado Luis Figo cambiaron el azulgrana por el blanco.



Cuando Figo se fue en circunstancias similares que Neymar al pagar el Real Madrid su cláusula de rescisión por una cantidad récord en el año 2000, hundió al Barça en el campo y el palco. El dinero fue malgastado y no ganaron ningún gran trofeo en cinco años.



Entonces llegó Ronaldinho y después Messi y una generación de talentos formados en casa para propulsar al Barça a su época más dorada, ganando ocho Ligas y cuatro Ligas de Campeones en doce años.



Desde la marcha de Figo, el Barça se convirtió en una marca global y en uno de los clubes más ricos del mundo. Además, tienen a Messi lo que debería evitar que se repita la crisis posterior a la marcha del portugués.



Gastar con cabeza



El mayor reto para el presidente Josep Maria Bartomeu es cómo invertir en las próximas cuatro semanas, especialmente tras dos años marcados por el dispendio en jugadores de discreto rendimiento como André Gomes, Paco Alcácer o Arda Turan.



La afición pide un reemplazo de lujo para Neymar, ilusionada con los nombres que aparecen en la prensa: Phillippe Coutinho, Ousmane Dembele, Paulo Dybala y Kylian Mbappe.



Pero encontrar un activo como Neymar se antoja imposible, por eso el astronómico precio de la operación.



Ante la superinflación del mercado, el Barça podría apostar por el largo plazo, ahorrando el dinero para no terminar con una peor plantilla y en la misma situación financiera que antes de la operación Neymar.



Oportunidad a los jóvenes



Lo más preocupante para el futuro del Barça es que 'Ney' se fue en su plenitud, con 25 años, y dejando una plantilla envejecida.



Messi y Suárez tienen 30, igual que el líder defensivo Gerard Piqué. El capitán Andrés Iniesta tiene 33 y su contrato termina a final de temporada.



La principal crítica al Barcelona tras la marcha del técnico Pep Guardiola en 2012 es que las jóvenes promesas de la famosa academia de La Masia no dispusieron de oportunidades en un club centrado en fichar estrellas como Suárez o Neymar.



“El Barça se ha dormido”, dijo la leyenda azulgrana Xavi Hernández a la revista Tactical Room el último mes. “Hay que potenciar la cantera”.



Necesitado de sangre fresca, el Barça podría apostar por la academia que brindó estrellas como Messi, Xavi, Iniesta, Piqué o Sergio Busquets.



Equilibrar



Neymar lo dijo en su despedida: “Formé un ataque con Messi y Suárez que ha quedado para la historia. He conquistado todo lo que un deportista puede conquistar”.



Durante tres años, el tridente 'MSN' formó una de las mejores delanteras nunca vistas. En 110 partidos juntos, marcaron 228 goles.



Pero centrar el juego en este ataque resintió otras partes del equipo, especialmente el centro del campo que fue la perla de los años gloriosos de Guardiola.

La 'MSN' se disuelve, pero si el Barça utiliza este dinero para construir un mediocampo que encienda la dinamita de Messi y Suárez, todavía serán una escuadra a temer en la Liga y la Liga de Campeones.