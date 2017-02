El FC Barcelona gana al Athletic con gol de Messi y se acerca al Real Madrid

El FC Barcelona (2º) ganó 3-0 al Athletic de Bilbao (8º) con un gol de Lionel Messi, este sábado 4 de febrero de 2017 en la 21ª jornada, y se situó a 1 punto del líder Real Madrid, que podría ver aplazado su partido del domingo ante el Celta (9º) debido a los daños de un temporal.

Galicia ha sufrido en los últimos días un temporal de viento y lluvia que ya provocó el aplazamiento para una fecha posterior del Deportivo-Betis, que el viernes tenía que abrir la 21ª jornada.



“El campo no está en condiciones y vamos a primar la seguridad, en estas condiciones no se puede jugar mañana”, dijo este sábado el alcalde de Vigo Abel Caballero.



A la espera de confirmar si juega, el Real Madrid -que ya tiene un partido menos- cuenta con 46 puntos, uno más que el Barcelona y 4 de ventaja con el Sevilla (3º), que el domingo recibe al Villarreal (6º).



Paco Alcácer (minuto 18), con su primer gol en la Liga como azulgrana, Messi (40) y Aleix Vidal (67) sentenciaron este sábado en el Camp Nou. El Barcelona resolvió por la vía rápida un partido que comenzó con sobresaltos por la efectiva presión del Athletic, que pudo adelantarse en dos ocasiones en los primeros minutos.



Primero Raúl García (3) se topó con el poste cuando disparó tras un robo de balón y luego Iñaki Williams cabeceó fuera con toda la portería para colocar la pelota.



Descanso para Luis Suárez



Finalmente Alcácer, que ocupó en el 11 la plaza de Suárez, aprovechó el pase de la muerte del brasileño Neymar, que había roto a la defensa en la banda izquierda. En el 40 se acabó el suspense. Messi sorprendió con un disparo directo en un libre directo desde un lateral del área que sorprendió al arquero visitante Gorka Iraizoz.



El argentino igualó con 16 goles a su compañero Luis Suárez -que este sábado se quedó en el banquillo- en lo alto de la tabla de realizadores de la Liga. Fue su cuarto tanto de falta desde el 1 de enero.



Con el trabajo hecho, Messi se fue ovacionado por los más de

80 000 espectadores que acudieron al Camp Nou a la hora de juego. Le sustituyó Sergi Roberto. A continuación llegó el gol de Aleix Vidal, que gana protagonismo en los planes del técnico Luis Enrique.



En el equipo azulgrana el defensa Gerard Piqué no disputó la segunda parte al sufrir una sobrecarga en el abductor de la pierna izquierda. Le sustituyó el argentino Javier Mascherano.



“Para ganar el campeonato y disputar todos los títulos necesitamos a toda la plantilla. Los jugadores menos habituales han estado a un gran nivel, y hemos podido dar descanso a algunos jugadores para los próximos encuentros”, declaró el técnico barcelonista Luis Enrique.



“Además, hemos ganado 3 puntos que son maravillosos”, añadió. En el primer partido del día el Espanyol (7º) se impuso por la mínima (1-0) en su visita a Málaga (14º) merced a un gol del argentino Pablo Piatti en el minuto 17 tras error del arquero camerunés Carlos Kameni, que no supo reaccionar al bote previo del balón.



Este sábado se disputan otros dos partidos de la 21ª jornada, Atlético-Leganés y Valencia-Eibar.