'No se me había olvidado jugar al fútbol', celebra el goleador Radamel Falcao

El colombiano Radamel Falcao, que vuelve a brillar con el Mónaco después de dos temporadas para olvidar en Inglaterra, celebró estar demostrando que no se le "había olvidado jugar al fútbol" y soñó con conseguir un título este año, a dos días del duelo liguero ante el París Saint-Germain.

"Estoy muy bien. Estoy actualmente en el mejor momento de mi temporada. Juego mucho y en cada partido siento que mi fútbol está ahí, que estoy bien. Necesito jugar partidos. Estoy muy contento en el Mónaco", explicó en una conferencia de prensa este viernes.

"Disfruto al lado de estos jugadores. Tenemos ambición y mentalidad ganadora. Estoy al 100% aquí y sueño con ganar títulos este año con el Mónaco", apuntó.

Tras pasar por el Chelsea y el Mánchester United, sin poder brillar allí, alguno dio por acabado al goleador colombiano, equivocadamente. "Inglaterra es pasado. Miro solo al futuro con el Mónaco, así que no lo tomo como una revancha. No se me había olvidado jugar al fútbol, necesitaba solo encadenar partidos. Luego todo llega de manera natural. Trabajo mucho y recojo los frutos", señaló.

Falcao fue preguntado también por lo cerca que estuvo recientemente de emigrar al fútbol chino, una operación que finalmente se frustró. "No es fácil rechazar las ofertas de China. Pero por tres veces dije que no iba allí. No es fácil tampoco para el club, que rechazó mucho dinero, pero siento que esta temporada es importante para mi carrera, para el equipo. Quiero ganar con el Mónaco y mostrar que estoy al 100% con el club", apuntó.



El 'Tigre' negó que decidiera continuar en Mónaco para poder seguir entrando en los planes de su equipo nacional.

"El seleccionador colombiano llama a jugadores que juegan en China. Mi único argumento es que sueño con ganar algo con el Mónaco. Aquí todos, el club, el cuerpo técnico y los compañeros, me han ayudado mucho. Se lo agradezco. Quiero devolverles todo lo que me han dado", apuntó.

El gran duelo con Cavani

Falcao marcó el miércoles para la victoria del Mónaco por 1-0 sobre el Nancy y la clasificación del equipo del Principado para la final de la Copa de la Liga.



En la Ligue 1, el Mónaco es líder y Falcao tiene mucha responsabilidad en ello, con 12 tantos en el campeonato. Sólo le superan Alexandre Lacazette (Lyon), con 17, y sobre todo el uruguayo Edinson Cavani (París SG), con 20.



Precisamente el Cavani-Falcao será uno de los platos fuertes el domingo en el Parque de los Príncipes. "Por encima de todo, lo que quiero es ganar para que el club consiga sus objetivos. Si puedo ayudar con goles, perfecto. Cavani está haciendo una temporada magnífica. Ha marcado mucho ya. Desde la marcha de Ibra (Zlatan Ibrahimovic, del París SG al Mánchester United al final de la pasada temporada), la responsabilidad está sobre sus hombros y tiene muchas oportunidades para marcar", explicó el colombiano.

El choque ante los parisinos generará expectación incluso en su Colombia natal, asegura Falcao.

"En Colombia, todo el mundo ve los partidos de los internacionales en el extranjeros", afirmó.

¿Y puede aspirar el Mónaco no sólo a ser campeón de Francia sino también de Europa?

"Todo es posible en la vida. Hay que creer en ello. Hay muchos equipos muy buenos, puede que mejores que nosotros, pero nunca se sabe", avisa.



Sobre su futuro, Falcao se limita a decir que su familia está "muy contenta" en Mónaco y que es una cuestión que hay que preguntar a la directiva del club.