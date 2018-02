Wigan, de tercera división, derrotó al poderoso Manchester City en la FA Cup

El Wigan, un equipo de la tercera división inglesa, acabó con el sueño del Manchester City de ganar todos los trofeos disputados esta temporada al eliminar al equipo de Pep Guardiola este lunes en los octavos de fina de la FA Cup, ganado por 1-0.

Pese a que los Citizens jugaron con muchos titulares, se vieron hipotecados por la expulsión, con roja directa por una dura entrada a un rival, del lateral Fabian Delph, y el norirlandés Will Grigg anotó el tanto de la clasificación histórica del Wigan (79) .



“Enhorabuena al Wigan... marcaron en el único disparo a puerta y que venía precedido de un error”, ironizó tras el partido Guardiola.



“Estamos fuera de la FA Cup y ahora ya debemos pensar en descansar para la final del domingo”, añadió el técnico catalán en referencia al partido en Wembley contra el Arsenal, en el que el City podría sumar el primer título de la temporada, la Copa de la Liga.

Líder destacado de la Premier League, finalista de la Copa de la Liga y prácticamente cuartofinalista de la Champions (derrotó por 4-0 al Basilea en la ida de octavos) , el Manchester City era uno de los equipos europeos que aspiraba aún a ganar todos los títulos esta temporada.



La primera parte fue un monólogo 'Citizen', con un 80% de posesión y muchas más ocasiones de gol que el rival, pero Sergio Agüero, Bernardo Silva, Leroy Sané, Kevin de Bruyne o David Silva no se mostraron efectivos ante el arco rival.



La expulsión de Delph en el 45+2 cambió la dinámica del partido, ya que los Citizens siguieron dominando el balón (83% de posesión al término del partido, pero con menos profundidad y nula eficacia (26 disparos a puerta y cero goles).

La expulsión provocó una acalorada discusión de Guardiola con su homólogo del Wigan Paul Cook que continuó incluso en el túnel de vestuarios después de que el árbitro señalizara la pausa.

'Will Grigg's on fire'

El Wigan aprovechó un error de Kyle Walker para marcar por medio de Will Grigg, aquel delantero norirlandés que fue protagonista de la última Eurocopa por el apoyo de sus aficionados y la canción que le dedicaron ('Will Grigg's on fire'; 'Will Grigg está en racha') ... pese a que no jugó un solo minuto del torneo continental.



Tras ese tanto a 11 minutos para el final, el City se volcó en busca del empate sobre el arco local, pero los delanteros de Guardiola siguieron demostrando que no tenían el día más acertado y acabaron derrotados.



El Wigan jugará los cuartos contra el Southampton.



El equipo de la zona metropolitana de Mánchester se ha convertido en la bestia negra del City, ya que le ganó la final de la FA Cup en 2013 (cuando los Latics estaban entrenados por el español Bob Martínez, actual seleccionador belga) .



Manchester City se une así a otros grandes de la Premier que habían sido eliminados en rondas precedentes, como el Liverpool y Arsenal, mientras que el Tottenham tendrá que jugar el 'replay' tras empatar a dos goles el domingo contra el Rochdale, colista de la tercera división.



Manchester United y Chelsea, en cambio, siguen adelante en la competición.